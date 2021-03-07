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'Asıl körlük cehalettir' sloganıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde pedal çevirecekler

Sessiz Çığlık Bisiklet Kulübü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde görme engelli kadınlar ve gönüllü bisikletçiler ile pedal çevireceklerini duyurdu

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde pedal çevirecekler - Haberler
HABERTURK.COM

Sessiz Çığlık Bisiklet Kulübü tarafından yapılan açıklamada, "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeni ile Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Covid 19 Küresel Salgını ile mücadele genelgesi doğrultusunda sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyarak, 8 Mart 2021 tarihinde görme engelli kadınlar ve gönüllü bisikletçiler ile bu uğurda mücadele veren Frida Kahlo, Theresa Kachindamoto, Nadia Murad, Melinda Gates, Fatma Aliye Hanım, Nesibe Hanım, Halide Edip Adıvar, Nene Hatun gibi dünyadaki kadın kahramanlar ve resmi raporlara göre son 10 yılda ülkemizde yaşanan 3,000'i aşkın kadın cinayetlerine kurban giden Özgecan Aslan, Şule Çet, Müvevver Karabulut, Emine Bulut, Sevim Zarif gibi kadınlarımız için bir bisiklet etkinliği düzenliyoruz" denildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: "Kadın Asalettir', 'Kadın Güçtür', 'Kadın Zenginliktir', 'Asıl Körlük Cehalettir', 'Bir Düş
Kuruyoruz, Barikatsız Bir Dünya İçin' sloganlarını kullandığımız etkinliğimizde iki kişilik bisikletler (tandem) ile pedal çevirecek görme engelli kadınlarımız ve gönüllü bisikletçilerin Şişli Cevahir AVM önünde Toplanma Saati 11:00, Hareket Saati 12:00 olmak üzere Taksim, Eminönü, Yenikapı, Yedikule yönünden pedal çevirerek Zeytinburnu UNSPED Spor Merkezine ulaşması planlanmaktadır.

Sessiz Çığlık Bisiklet Kulübü tarafından organize edilen bu bisiklet etkinliğine destek veren Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Başkanı Sayın Öcal Oğuz, İstanbul Valisi Sayın Ali Yerlikaya, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Sayın Yaşar Hacısalihoğlu, Avcılar Belediye Başkanı Sayın Turan Hançerli, İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelliler Müdürü Sayın Mesut Halıcı, ÜNSPED Spor ve Kültür Kulübü Genel Koordinatörü Sayın Semra Demirer, Başkent Ankara Meclisi Sayın Nevzat Ceylan, YMS Bike olmak üzere tüm kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür ederiz. Siz basın
mensuplarının da kadınların sesi olmanız umuduyla sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız."

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