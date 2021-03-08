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Vatan için el tetikte! Kadın korucular!

Van’da terörle mücadelede görev alan güvenlik korucuları, dosta güven düşmana korku veriyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde de vazifelerinin başında olan kadın korucular, “Bizler, vatanımız için yurdun her yerinde her türlü şartta görev almaya hazırız” dedi

8 Mart Dünya Kadınlar Günü! SON DAKİKA! Vatan için el tetikte! Kadın korucular!
Vatan için el tetikte! Kadın korucular!
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İHA

Van ve ilçelerinde görev yapan yaklaşık 50 kadın güvenlik korucusu, her türlü şartta vatana hizmet ediyor. Kurubaş Geri Gönderme Merkezi'nde görev yapan kadın güvenlik korucuları da, vatan için her şartta görev almaya hazır olduklarını söyledi.

"VATAN VE MİLLET SEVGİSİ"

İHA'da yer alan habere göre 2018 yılından beri severek görev yaptığını vurgulayan güvenlik korucusu, “İçimdeki vatan ve millet sevgisinin yanında ailede askeri personelin olması benim bu görevi seçmemde etkili oldu. Onları görerek büyüdük, vatan ve millet sevgimiz giderek arttı. Ondan sonra bu yola girmeye karar verdim” dedi.

"BİZLER ANNEYİZ, KIZKARDEŞİZ, EŞİZ"
Zorlu sınavları başarılı bir şekilde geçerek göreve başladıklarını aktaran kadın güvenlik korucusu, tüm kadınların gününü kutlayarak, “Öncelikli olarak görev yapan asker ve polis mesai arkadaşlarımın, göreve gelirken eğitimimizde yardımı olan Astsubay Üstçavuş Pınar Komutanımızın, yine bugün aramızda olan ve bütün zorluklarda bize destek olan Büşra Komutanımızın ve bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum.

Bizler anneyiz, kız kardeşiz ve birer eşiz. Vatanımız için her türlü şartlarda ve her yerde görev yapmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

"KADINLARIN GÜNÜ KUTLU OLSUN"

Bir başka güvenlik korucusu ise 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde görev başında olduğunu belirterek, “Ben de bu güzel günde görevimin başındayım.

Öncelikle annem ve komutanlarım olmak üzere tüm dünya kadınlarının gününü kutluyorum” diye konuştu.

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