12 Dev Adam siftahı yaptı! 0:00 / 0:00

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, EuroBasket 2022 Elemeleri D Grubu'ndaki dördüncü maçında Hollanda ile karşı karşıya geldi.

Corona virüs salgını nedeniyle İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan taraf 12 Dev Adam oldu. Hırvatistan maçında tutuk bir oyun sergileyen Shane Larkin, ilk çeyreğe hızlı başladı ve 13 sayı, 2 ribaunt ve 2 asist üretti. Skor üstünlüğünü kurayan milliler ilk periyodu 24-14 önde kapattı.

İkinci çeyrekte savunmada zorlanan Milli Takım, rakibinin geri dönüşüne engel olamadı. Yannick Franke ve van der Vuurst ile sayılar bulan Hollanda öne geçmeyi başardı. Başa baş geçen bölümü iyi oynayan ay-yıldızlılar devreye 41-37 üstünlükle girdi.

Üç sayı çizgisinin gerisinden düşük yüzdeyle oynayan Milliler üstünlüğünü koruyamadı. 10 sayıdan geri gelen Hollanda bir kez daha öne geçti. Rakibine Sertaç Şanlı'nın sayılarıyla yanıt veren Türkiye, Roeland Schaftenaar'ı durdurmakta zorlandı ve 10 dakikaya 55-55 eşitlikle geçildi.

Son periyoda Larkin'in üç sayılık atışıyla başlayan Milliler, karşılıklı basketlerle geçen bölümde savunmasının yardımıyla sonuca gitti. Hollanda'yı 73-71 mağlup eden A Milli Basketbol Takımımız, gruptaki ilk galibiyetini aldı ve Avrupa Şampiyonası ümitlerini yeşertti.

Maçın en skoreri olan Shane Larkin 23 sayı, 8 asist ve 2 ribaunt üretirken Sertaç Şanlı 11 sayılık katkı sağladı. Hollanda'da Charlon Kloof 15, Yannick Franke 14, Roeland Schaftenaar 13 sayıyla oynadı.

A Milli Takım gruptaki son maçlarını 20 Şubat İsveç, 22 Şubat Hırvatistan'a karşı oynayacak.