A Milli Futbol Takımı, ABD'ye gitti: Bakan Bak, milli futbolcuları uğurladı!
2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı, ABD'ye gitti. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak da ay-yıldızlı ekibi İstanbul Havalimanı'ndan ABD'ye uğurladı.
Otobüsle Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nden hareket eden ay-yıldızlılar, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla ABD'ye hareket etti. Fort Lauderdale kentindeki havalimanına inecek milli takım, sonrasında Miami'ye geçecek.
ABD, Avustralya ve Paraguay ile D Grubu'nda yer alan milliler, turnuva hazırlıkları kapsamında son maçını, 7 Haziran Pazar günü TSİ 01.00'de Inter Miami Stadı'nda Venezuela ile oynayacak.
A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası grup aşamasındaki ilk maçında ise 14 Haziran Pazar günü TSİ 07.00 BC Place Vancouver Stadı'nda Avustralya ile karşı karşıya gelecek.
BAKAN BAK MİLLİ FUTBOLCULARI ABD’YE UĞURLADI
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı’nı ABD'ye yolcu etti.
Milli futbolculara başarı dileyen Bakan Bak, “İnşallah yolun sonu final olur.” dedi.