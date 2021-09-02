Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Milli Takım
ABONE OL

A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık maçı hazırlıklarına başladı

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 4 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Cebelitarık ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık maçı hazırlıklarına başladı

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Karadağ maçında ilk 11'de başlayan oyuncular salonda fizyoterapist eşliğinde yenilenme antrenmanı yaptı. Diğer oyuncular ise çift kale maç oynadı.

Ay-yıldızlı takıma katılan Halil Dervişoğlu da idmanda yer aldı.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, yönetim kurulu üyeleri Mustafa Çağlar ve Selim Soydan ile TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da antrenmanı izledi.

A Milli Takım kafilesi, Cebelitarık karşılaşması için bugün uçakla İspanya'nın Malaga kentine hareket edecek. Kafile daha sonra karayoluyla Cadiz'de konaklayacağı otele geçecek.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Mustafa Cengiz yoğun bakıma kaldırıldı
FUTBOL Mustafa Cengiz yoğun bakıma alındı
Fenerbahçe, Mergim Berisha ve Max Meyer'i İstanbul'a getirdi
FUTBOL Fenerbahçe'nin yeni transferleri İstanbul'da
Galatasaray'dan Çaykur Rizespor'a şartlı Oğulcan Çağlayan ödemesi
FUTBOL Çaykur Rize'ye şartlı Oğulcan ödemesi
Galatasaray'dan Elneny atağı!
FUTBOL Aslan'dan Elneny atağı!
Ronaldo geceye damga vurdu! Tokat, gol, rekor - Son dakika spor haberleri
FUTBOL Ronaldo geceye damga vurdu! Tokat, gol, rekor...
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray için transferde kritik gün!
FUTBOL Transferde kritik gün!
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gecenin sonuçları
FUTBOL Norveç ve Hollanda berabere!
Spor yazarları, Türkiye - Karadağ maçını değerlendirdi
FUTBOL "Bunun adı felaket"
TFF açıkladı: 2021 Transfer sezonu ne zaman bitiyor? İşte Transfer dönemi bitiş tarihi
FUTBOL 2021 Transfer dönemi bitiş tarihi
Göztepe Tayfun Korkut'la anlaşma sağladı
FUTBOL Yeni hoca Tayfun Korkut

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.