Haberler Dünya ABD Temsilciler Meclisi üyelerinden Kongre önünde Gazze için "ateşkes" çağrısı

ABD Temsilciler Meclisi üyelerinden Kongre önünde Gazze için "ateşkes" çağrısı ABD Temsilciler Meclisi üyeleri, başkent Washington'daki Kongre binası önünde basın toplantısı düzenleyerek, "Gazze'de ateşkes" çağrısı yaptı. Anadolu Ajansı Giriş: 14.11.2023 - 15:18 Güncelleme: 14.11.2023 - 15:18 facebook

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Kongre binası önünde yapılan basın açıklamasında, Temsilciler Meclisi üyeleri, Gazze'deki insani drama ve bir an önce ateşkes sağlanmasının önemine dikkati çekti.

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Burada konuşan ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, "Bu gece ateşkesin ne olduğu konusunda gayet netiz. Ateşkes, bombardımanın şu an durması demek. Ateşkes, masumların savunulması demek. Korkmayacağız." ifadelerini kullandı.