Dilan ve Engin Polat'ın tutukluluğa itiraz! Kara para akladıkları iddiasıyla tutuklanan sosyal medya fenomeni Dilan ve Engin Polat'ın avukatları Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak Polat çiftinin tutukluluğuna itiraz etti

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” “Vergi usul kanununa muhalefet”, “Mal varlığı değerlerinin gayri meşru kaynağını gizleme”, “Futbol ve diğer şans müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlemesi hakkındaki kanuna muhalefet” suçlamalarıyla ilgili Dilan- Engin Polat soruşturması sürüyor.

14 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI Aralarında Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat, Sinem Sıla Doğu, Can Doğu, Can Polat gibi isimlerin de yer aldığı 14 kişi soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. REKLAM

TUTUKLULUĞA İTİRAZ ETTİLER Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan Engin ve Dilan Polat’ın avukatı Sevinç Horoz, Sulh Ceza Hakimliği’ne giderek tutukluluğa itiraz etti.

TAHLİYE TALEBİNDE BULUNDULAR Polat çiftinin tahliye olmasını talep etti. İtirazı değerlendirmeye alan hakimlik henüz kararını açıklamadı.