Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerFutbol

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Estonya ve Slovenya ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu

A Milli Kadın Futbol Takımı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF),milli takımın 4 Ekim'de İstanbul'da Estonya, 8 Ekim'de ise Kocaeli'de Slovenya ile oynayacağı eleme müsabakalarının aday kadrosunu duyurdu.

Aday kadroya davet edilen oyuncuların, 30 Eylül Pazartesi günü TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacağı aktarıldı.

Teknik direktör Talat Tuncel yönetimindeki milli takımın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Selda Akgöz (Ataşehir Belediyespor),Fatma Şahin, Gamze Nur Yaman (Beşiktaş).

Defans: Fatma Işık (FV 09 Niefern),İpek Kaya (Metz),Berna Yeniçeri, Ebru Topçu (Konak Belediyespor),Derya Arhan (Santa Teresa),Didem Karagenç (Beşiktaş).

Orta Saha: Ebru Uzungüney (Eintracht Frankfurt),Medine Erkan (Kocaeli Bayan Futbol Kulübü),Arzu Karabulut, Gizem Gönültaş, Sevgi Çınar (Beşiktaş),Selen Altunkulak (Olympique Marsilya),Büşra Barut (Nordsjaelland),Ecem Cumert (SV Alberweiler),Dilan Ağgül (FSV Gütersloh),Fatma Kara (HK/Vikingur),Selin Dişli (Bayer Leverkusen).

Forvet: Kader Hançar, Başak Gündoğdu (Beşiktaş),Melike Pekel (Metz).

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA! Beşiktaş Başkanı Fikret Orman istifa etti
FUTBOLFikret Orman istifa etti
Belhanda derbide oynayacak mı?
FUTBOLBelhanda'da son durum!
Fatih Altaylı: Ali Koç kendini ve kulübünü küçük düşürüyor - Haberler
FUTBOL"Ali Koç kendini ve kulübünü küçük düşürüyor"
Galatasaray'da rotasyonun sebebi sağlık
FUTBOLRotasyonun sebebi ortaya çıktı
Serdar Ali Çelikler yazdı: Yanal'ın istatistikleri ve Owens'ın asansörü
FUTBOL"Yanal'ın istatistikleri ve Owens'ın asansörü"
Beşiktaş'ta sistem umut vermiyor! 4-1-4-1 dizilimi hayal kırıklığı yarattı
FUTBOLSistem umut vermiyor!
Yeni Çorumspor - Kasımpaşa maçı CANLI YAYIN
FUTBOLİlk gol geldi
Falcao'ya saygısızlık! 3 dakika oynaması ülkesinde büyük yankı uyandırdı - GS haberleri - Galatasaray'da son gelişmeleri
FUTBOL"Falcao’ya saygısızlık"
Beşiktaş Başakşehir maçının yazar yorumları! BJK Başakşehir maçı
FUTBOL"2 kırmızıyı vermedi"
İşte Beşiktaş'ta ilk başkan adayı
FUTBOLİşte Beşiktaş'ta ilk başkan adayı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X