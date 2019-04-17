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A101 18 Nisan Aktüel ürünler kataloğu geçtiğimiz günlerde yayımlandı. İndirim takipçilerini yarın A101'de hangi ürünleri bulacak? A101 18 Nisan Aktüel ürünler kataloğunu incelediğimizde elektrikli aletler kategorisinde büyük kampanyalar mevcut aynı zamanda yiyecek içecek kategorisinde ve mutfak araç gereçlerinde de indirimler var. İşte A101 18 Nisan Aktüel ürünler kataloğu...

Samsung smart tv 2.929,00 TL

Samsung cep telefonu 1.199,00 TL

Elton uydu alıcılı led 849,00 TL