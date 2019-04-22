1 | 3

A101 20-26 Nisan Aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. İndirim takipçilerini bu hafta A101'de hangi ürünleri bulacak? A101 20-26 Nisan Aktüel ürünler kataloğunu inceledğimizde yiyecek içecek kategorisinde ve daha birçok kategoride kampanyalar mevcut. İşte A101 20-26 Nisan Aktüel ürünler kataloğu...

Papia/Solo Plus kağıt havlu 3'lü 10,95 TL

Kombinet dondurulmuş dana hamburger köfte 6,50 TL

Twix kramelli bar çikolata 2,95 TL

Ülker Krispi çubuk kraker çeşitleri 1,00 TL

Danone meyveli yoğurt çeşitleri 3,10 TL

Bionet rezervuar blok 4,95 TL

Ritm bambulu oda kokusu 7,95 TL