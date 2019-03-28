Merakla beklenen A101 28 Mart 2019 aktüel ürünleri bugün satışa sunuldu. Müşteriler A101 ürünlerine bugün kavuştu. Peki A101 28 Mart 2019 aktüel ürünler kataloğunda neler vardı? İndirim takipçilerini bu hafta neler bekliyordu? İşte o katalog...
SEG derin dondurucu 1.199,00 TL
10000mAH Powerbank 44,95 TL
4000 mAH slim powerbank 19,95 TL
8000 mAH slim powerbank 39,95 TL
Spor bluetooth kulaklık 32,95 TL
Kulak üstü kablolu kulaklık 24,95 TL
Bluetooth hoparlör 44,95 TL
Telefon tutucu 6,95 TL
Araç şarjı 8,95 TL
Makaralı şarj kanlosu 9,95 TL
Şekilli kulaklık çeşitleri 9,95 TL
Piranha oto multimedya sistemi 399,95 TL
Piranha multimedya sistemi 329,95 TL
Piranha oto teyp 79,95 TL
Piranha led ekranlı park sensörü 49,95 TL
Piranha araç içi kayıt ve park kamerası seti 129,95 TL
Piranha hava kompresörü 59,95 TL
Kirli sepetli çok amaçlı dolap 189,95 TL
Perfect kanatlı kurutmalık 39,95 TL
Solid ütü masası 59,95 TL
Elmas sepet 7,50 TL
Sütyen yıkama topu 4,95 TL
Metal kulplu tencere seti 6 parça 99,95 TL
Borcam dikdörtgen tepsi 24,95 TL
Sun ve diamond cam kase 2,00 TL
Oval erzak kabı 7,50 TL
Saklama kabı 12,95 TL
Seramik sunum tabağı çeşitleri 4,95 TL
Desenli yağlık 4,95 TL
Taraftar lisanslı tek kişilik yatak örtüsü 34,95 TL
Taraftar lisanslı kırlent 10,95 TL
Taraftar lisanslı nevresim seti 39,95 TL
Taraftar lisanslı çarşaf seti 27,95 TL
Pijama çeşitleri 29,95 TL
Çiçeğim toz deterjan 29,95 TL
ABC sıvı deterjan 18,95 TL
Ülker antep fıstıklı beyaz çikolata 5,25 TL
Mendiva ıslak cep mendili 6,95 TL
Clear şampuan 24,90 TL
Kombinet dana kıyma 27,95 TL
Orvital dondurulmuş köfte 14,95 TL
Hastavuk dondurulmuş piliç baget 10,25 TL
Cumhuriyet dana fermente sucuk 25,95 TL
Nimet dondurulmuş ıspanak 3,75 TL
Eker ayran 3,95 TL
Yörsan kaymaklı tava yoğurdu 11,95 TL
Torku light süt 13,95 TL
İçim tost peyniri 18,95 TL
Eker kaymak 4,50 TL
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