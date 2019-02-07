A101 7 Şubat 2019 aktüel ürünler kataloğu: Toshiba Televizyon satılıyor! A101 indirimleri başladı

A101'de merakla beklenen indirim bugün başladı. A101 7 Şubat aktüel ürünler kataloğu kısa bir süre önce yayınlanmıştı. İndirimli ürünleri gören alışverişseverleri bugünü büyük bir sabırsıklıkla bekliyordu. Bu hafta A101'in dikkat çeken ürünü ise, Toshiba marka Full HD smart led TV oldu. Ücretsiz montajıyla sadece 2.499 TL'den satışa çıktı. İşte diğer A101 indirimleri ve aktüel kataloğu