A101 aktüel ürünler kataloğu, A101 market'in 2023 ürünün fiyatını sabitleyeceğini duyrumasının ardından araştırılmaya başlandı. Tüketicilerin alım gücünü korumak ve ülke ekonomisine destek olmak amacıyla fiyat sabitleyen A101 markette ayçiçek yağı, şeker, bebek bezi ve tuvalet kağıdı gibi binlerce ürün Ocak ayının sonuna kadar satışta olacak. İşte, A101 aktüel ürünler indirim kataloğu ile fiyatı sabitlenen 2023 ürün listesi...