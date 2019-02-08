A101 14 Şubat aktüel ürünler kataloğunda teknoloji ürünlerinden ev araç gereçlerine, gıda ürünlerinden çocuk ürünlerine kadar birçok indirimli ürün raflarda yerlerini alacak. Peki, A101 14 Şubat aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var, indirimler neler? İşte, A101 indirimli ürünler listesi...
Samsung 43NU7100 43" UHD 4K Smart Tv - 2.929 TL
HI-LEVEL 48HL700 48" Full HD Smart Tv - 1.999 TL
Honor 9 Lite Cep Telefonu - 1.299 TL
4 Raflı Çok Amaçlı Dolap - 165 TL
Telefon Priz Tutucu - 1,50 TL
Penguen Klozet Fırçası - 7,95 TL
Pedallı Çöp Kovası - 7,95 TL
Sürahi Buket - 6,95 TL
Matara / Detoks Matara - 9,95 TL
Rooc Renkli Bıçak 2'li - 4,50 TL
Trend Saklama Kabı 3'lü - 6,50 TL
Uzun Saklama Kabı - 3,50 TL
Bas-Aç Mikrodalga Saklama Kabı - 1,75 TL
Plastik Süzgeç - 4,50 TL
Deterjan Hazneli Süngerlik - 5,95 TL
4 Katlı Metal Raf - 24,95 TL
Sevgili Kol Saati Çeşitleri - 49,95 TL
Canlı Çiçek Büyük Boy Sümbül - 6,95 TL
Kutulu Mini Orkide - 24,95 TL
Bay Deri Kemer - 8,95 TL
Makyaj Organizer Çeşitleri - 7,50 TL
3 Parça Tablo - 5,95 TL
Elagance Orta Boy Çaydanlık - 79,95 TL
LAV Gizem ve Love 12 Parça Çay Seti - 27,95 TL
LAV Gizem ve Love Kahve Yanı Bardağı - 2,25 TL
Keramika Seramik Kupa - 4,95 TL
Keramika Seramik Çerezlik - 4,95 TL
Cam Tabak Çeşitleri - 2,50 TL
Ahşap Ayaklı Langırt Oyunu - 149,95 TL
Oyuncak Şarkı Syleyen Peluş - 49,95 TL
Oyuncak Tencere / Tava Seti - 9,95 TL
Oyuncak Kutulu Metal Arabalar 6'lı - 9,95 TL
Oyuncak Lisanlı Ahşap Mini Araba - 4,95 TL
Oyuncak Metal İş Makineleri - 6,95 TL
Tarihi ve Polisiye Kitap Çeşitleri - 5,95 TL
Cep Kitapları - 9,95 TL
Her Deney Bir Eğlence Serisi - 2,50 TL
1000 Parça Puzzle - 14,95 TL
Pepee Eğitici Yapboz - 4,95 TL
Alarmlı Metal Masa Saati - 19,95 TL
Viking Sodamatik 500 gr - 3,95 TL
Viking Konsantre Yumuşatıcı Çeşitleri 1440 ml - 12,95 TL
FairyHepsi Bir Arada Bulaşık Makinesi Kapsülü 120'li - 88,90 TL
Sinbo Döner Başlıklı Temizlik Seti - 37,95 TL
Coquette Mozaik Pasta 600 gr - 9,95 TL
Beta Özel Karışım Çay 100 gr - 14,95 TL
Beşüzzi Dondurulmuş Red Velvet Pasta 600 gr - 15,95 TL
Torku Sütlü Çikolata Kaplamalı Orman Meyveli Bisküvi 3x84 gr - 3,95 TL
Torku Sütlü Çikolata Kaplamalı Ruşeymli Bisküvi 3x84 gr - 3,95 TL
Hops Islak Tuvalet Kağıdı 60'lı - 4,95 TL
Mendiva Gözlük Temizleme Mendili 40'lı - 3,95 TL
Mendiva Islak Havlu 3x60 Adet - 7,95 TL
Lezita Dondurulmuş Çıtır Kaplamalı Piliç Burger 990 gr - 10,45 TL
Abalı Ayçiçek Yağı 2 Litre - 12,45 TL
Sek Kaşar Peyniri 400 gr - 12,95 TL
Yörsan Kaymak 200 gr - 8,45 TL
Fiskokrem Sütlü Fındık Kreması 800 gr - 12,95 TL
Namet Dana Dilimli Macar Salamı 150 gr - 6,25 TL
Erpiliç Piliç Kokteyl Sosis 800 gr - 9,45 TL
Torku Labne 400 gr - 8,45 TL
Üçyıldız Spagetti Peynir 200 gr - 6,45 TL
Nimet Dondurulmuş Bezelye 450 gr - 3,95 TL
Nimet Dondurulmuş Ispanak 450 gr - 3,75 TL
Nuh'un Ankara Domatesli Kalp Makarna 350 gr - 1,95 TL
Torku Light Süt 200 ml - 1,25 TL
Kombinet Dana Kıyma 1 Kg - 27,95 TL
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.