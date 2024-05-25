A101'e elektrikli moped geliyor! 30 Mayıs 2024 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu
A101 aktüel ürünler 30 Mayıs Perşembe kataloğu yayınlandı. Elektrikli Moped indirimli ürünler arasındaki yerini aldı. Motor gücü 1500 W, şarj süresi 4-5 saat olan elektrikli moped 31.990 TL'den satışa sunulacak. İşte A101 aktüel ürünler kataloğunun tamamı
A101 30 Mayıs Perşembe aktüel ürünler kataloğu paylaşıldı. A101 indirimlerini kaçırmak istemeyen ve indirim fırsatını değerlendirmek isteyen vatandaşlar, A101'in güncel indirimli aktüel ürünler kataloğunu araştırıyor. İşte a101 aktüel ürünler kataloğu
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 30 MAYIS
Volta YIDE Elektrikli Moped 31.990 TL
JVC 70'' 4K Ultra HD Smart TV 24.999 TL
Toshiba 55'' Ultra HD Android TV 13.999 TL
Piranha 9635 Full HD PC Kamera 149 TL
Piranha Bluetooth Mouse 159 TL
Onvo 50'' Ultra HD Android 13 Smart LED TV 10.999 TL
JVC 32'' HD Smart LED TV 5.399 TL
Flavel Beyaz Cam Ankastre Set 3'lü 9.999 TL