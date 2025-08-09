AB, Azerbaycan-Ermenistan anlaşmasından memnun

Avrupa Birliği (AB), Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı barışın tesisine yönelik sağlanan ilerlemeyi ve bu kapsamda Washington'da kayda geçirilen iradeyi memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecine ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında Washington'daki görüşmelerin ve iki ülke arasındaki barış antlaşmasının paraflanmasının büyük memnuniyetle karşılandığı bildirildi.

"Başbakan Paşinyan ve Cumhurbaşkanı Aliyev'in, ABD Başkanı (Donald) Trump'ın huzurunda Beyaz Saray'da siyasi deklarasyonu imzalamaları, hem Ermenistan hem de Azerbaycan için önemli bir gelişme. Bu, her iki ülke ve tüm bölge için kalıcı ve sürdürülebilir bir barışın yolunu açmaktadır." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, bunun aynı zamanda AB'nin yıllardır süren çabalarının bir sonucu olarak ortaya çıktığı bildirildi.

Açıklamada, "Ermenistan ve Azerbaycan arasında ilişkilerin tam teşekküllü normalleşmesine doğru istikrarlı ve kesintisiz bir ilerlemeyi garanti altına almak için üzerinde mutabık kalınan adımların zamanında uygulanmasını sağlamak bundan sonra önemli olacak." ifadeleri kullanıldı.