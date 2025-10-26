AB Çin'e bağımlılığını azaltmak istiyor

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 2025 Berlin Küresel Diyalog toplantısında konuştu.

Son dönemde Çin'in nadir toprak elementleri ve batarya malzemeleri üzerindeki ihracat kontrollerini önemli ölçüde sıkılaştırdığını anımsatan von der Leyen, bunun Çin ile ABD arasındaki ekonomik sürtüşmenin bir parçası olduğunu ancak Avrupa'yı önemli ölçüde etkilediğini ifade etti.

Von der Leyen, nadir toprak elementlerinin otomobiller, yarı iletkenler veya askeri ekipmanlar başta olmak üzere, endüstri için çok önemli olduğuna işaret ederek "Çin hükümetinin 9 Ekim'de açıkladığı kararlar önemli bir risk teşkil ediyor. Bu eylemler diğer ülkelerin nadir toprak elementleri endüstrisi geliştirmesini ciddi şekilde engelleyecektir. Bu durum, küresel tedarik zincirlerinin istikrarını tehdit ediyor ve Avrupalı ​​şirketler üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa’nın nadir toprak mıknatısı tüketiminin yüzde 90'ından fazlasının Çin'den ithal edildiğini hatırlatan von der Leyen, Çin kısıtlamalarının Avrupa'nın otomotiv, motor, savunma, havacılık, yapay zeka çipleri ve veri merkezleri gibi en stratejik sektörlerini riske attığını belirtti.