AB'de "kademeli üyelik" tartışması

Ukrayna, Rusya'nın 24 Şubat 2022’de başlattığı savaşın ardından 28 Şubat 2022'de AB'ye üyelik başvurusunda bulundu. AB Komisyonu, başvuruya ilişkin görüşünü 17 Haziran 2022'de açıkladı ve ardından 23 Haziran 2022'de AB Konseyi Ukrayna'ya aday ülke statüsü verdi.
AB Konseyi, 14-15 Aralık 2023 tarihlerinde düzenlenen zirvede Ukrayna için müzakerelerin başlatılması yönünde karar aldı.
Ancak üyelik müzakerelerinin başlatılması için gerekli olan hükümetlerarası konferans henüz toplanmadı. Sürecin ilerlememesinin nedeni olarak, özellikle Macaristan’ın vetosu gösteriliyor.
Macaristan Başkanı Viktor Orban, Ukrayna'nın AB üyeliği karşıtı tutumunu sık sık dile getiriyor.