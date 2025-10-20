AB'de "kademeli üyelik" tartışması

Avrupa Birliği (AB), yeni üyelerin ilk aşamada tam oy ve veto hakkı olmadan Birliğe katılabilmesini değerlendiriyor.

AB kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Birlik içerisinde Macaristan'ın vetosunu aşarak Ukrayna'nın üyelik sürecinde ilerleme kaydedebilmek için farklı formüller değerlendiriliyor.

Bunlar içinde "kabul edilecek yeni üyelerin ilk aşamada tam oy ve veto hakkı olmadan katılması" öne çıkıyor.

Öneri, 23 Ekim'de yapılacak AB zirvesinde liderlerin masasında olacak. Ancak bu aşamada "çığır açan" bir karar alınması beklenmiyor.

AB içinde uzun süredir, karar alma süreçlerinde oybirliği yerine nitelikli çoğunlukla karar verilmesine yönelik reform önerileri tartışılıyor.

REKLAM

Özellikle dış politika ve genişleme konularında tek bir üye ülkenin vetosuyla süreçlerin kilitlenmesi, AB’nin etkinliğini zayıflattığı gerekçesiyle eleştiriliyor.

Bazı üye ülkeler, veto hakkının kademeli olarak sınırlandırılmasını ve çoğunluk oylamasının daha geniş alanlarda uygulanmasını savunuyor.

Ancak bu tür değişiklikler anlaşmaların revizyonunu gerektirdiği için tüm üye ülkelerin onayına bağlı kalıyor ve ilerleme yavaş seyrediyor.