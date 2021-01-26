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AB'den batarya araştırmalarına 2.9 milyar avroluk kamu desteğine yeşil ışık

Avrupa Birliği (AB),üye 12 ülkenin batarya teknolojilerine yönelik araştırma ve geliştirmelerini desteklemek üzere 2.9 milyar avro kaynak sağlamasına onay verdi.

AB'den batarya araştırmalarına 2.9 milyar avroluk kamu desteğine yeşil ışık
AA

AB Komisyonu, batarya tedarik zincirinin geliştirilmesi amacıyla Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Belçika, Avusturya, Hırvatistan, Finlandiya, Yunanistan, Polonya, Slovakya, ve İsveç'in hazırladığı "Avrupa batarya inovasyonu" başlıklı ortak projelerin onaylandığını bildirdi.

Buna göre, söz konusu 12 ülke, aralarında BMW, Tesla, Fiat, Varta ve Solvay gibi 42 firmanın olduğu batarya alanındaki 46 projeye 2028 yılına kadar 2.9 milyar avro kamu desteği sağlayacak.

Katılımcılar tarafından projelere yaklaşık 9 milyar avroluk ilave yatırım sağlanacak.

Böylece, firmalar, üniversiteler ve araştırma merkezlerinin katılımıyla ham madde, materyaller, batarya hücreleri, batarya sistemleri, geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik alanlarında 300 ortak çalışma yapacak.

AB Komisyonu, 2019 yılında da Avrupa'da batarya teknolojisinde araştırma ve üretim için 7 üye ülkenin 3.2 milyar avroluk kamu yardımına onay vermişti.

Avrupa'da batarya piyasasının 2025 yılına kadar 250 milyar avroya ulaşması öngörülüyor

Elektrikli otomobil üretiminde katma değerin önemli bir kısmını oluşturan batarya hücresi tedariki, Avrupa sanayisi için büyük önem taşıyor.

Son yıllarda otomobil endüstrisinde çığır açan teknolojilerin Çin ve ABD'den gelmesi Avrupa kamuoyunda tartışma konusu olurken, söz konusu bataryaların dünyadaki en büyük üreticileri arasında ise Çinli CATL şirketi, Güney Kore merkezli LG Chem ve Samsung yer alıyor.

Üye ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi AB Komisyonu'nun görev alanına giriyor.

AB ülkeleri, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.

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