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        Haberler Dünya AB: Putin Ukrayna'nın tamamını istiyor | Dış Haberler

        AB Dış ilişkiler Yüksek Temsilcisi: Putin Ukrayna'nın tamamını istiyor

        Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Avrupa Birliği Büyükelçiler Konferansı'nda, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın demokrasiyle ilişkisine dair açıklamalarda bulundu. Kallas "Putin Ukrayna'nın tamamını istiyor." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2025 - 19:17 Güncelleme: 03.02.2025 - 19:24
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        "Putin Ukrayna'nın tamamını istiyor."
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        Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın demokrasiyle ilişkisine dair önemli açıklamalarda bulundu.

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in aslında NATO'dan değil demokrasiden çekindiğini ifade eden Kallas, demokrasiyi temsil eden ilkelerin korunmasının önemine vurgu yaptı.

        Kallas ayrıca Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Putin'in asıl hedefinin Ukrayna'nın tamamı olduğunu iddia ederek "Putin, Ukrayna'nın tamamını istiyor ki bu hedefine asla ulaşamayacak. Bugün dünyada otokratik bir eksen oluşuyor. Dünyanın neresinde bulunursanız bulunun, Ukrayna'dan ne kadar uzak olursanız olun, anlamanız gereken bir şey var. Putin NATO'dan ötürü endişeli değil. Onun asıl endişe duyduğu demokrasinin yayılmasıdır." dedi.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir

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