AB Sayıştayı'ndan Frontex raporu: Etkisiz ve yetersiz

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaSON DAKİKA: AB Sayıştayı'ndan Frontex raporu: Dış sınırların korunmasında etkisiz ve yetersiz - Haberler
ABONE OL

AB Sayıştayı'ndan Frontex raporu: Dış sınırların korunmasında etkisiz ve yetersiz

Avrupa Birliği Sayıştayı, AB'nin sınır koruma ajansı Frontex'in dış sınırların korunmasında yeterince etkili olmadığı ve yasa dışı göçle mücadeleye desteğinin yetersiz kaldığı sonucuna vardı.

SON DAKİKA: AB Sayıştayı'ndan Frontex raporu: Dış sınırların korunmasında etkisiz ve yetersiz - Haberler
AB Sayıştayı'ndan Frontex raporu: Etkisiz ve yetersiz
0:00 / 0:00
AA

Avrupa Birliği (AB) Sayıştayı, Frontex'in faaliyetlerine dair hazırladığı raporun sonuçlarını açıkladı. "Frontex, üyle ülkeler ve Schengen ülkelere AB'nin dış sınırlarının yönetilmesinde yardım ederken yeterince etkili olmamıştır." ifadesi kullanılan açıklamada, Frontex'in yasa dışı göçle ve sınır ötesi suçlarla mücadeledeki desteğinin de yetersiz kaldığı belirtildi.

AB denetçileri, Frontex'e sınır korumayla ilgili 2016'da verilen yetkinin de tam olarak uygulanmadığı sonucuna ulaştı.

Raporun hazırlanmasından sorumlu AB Sayıştayı üyelerinden Leo Brincat, "Frontex'in görevlerinin, AB'nin dış sınırlarında sınır ötesi suçlar ve yasa dışı göçle mücadelede hayati önemi bulunmaktadır. Buna rağmen Frontex bu görevi etkin şekilde yerine getirememektedir. Bu özellikle Frontex'e ilave sorumluluklar verildiği bir dönemde endişe vericidir." ifadesini kullandı.

Frontex 2004'te üye ülkelerin sınır koruma teşkilatlarıyla birlikte AB sınırlarındaki terör, kaçakçılık, insan kaçakçılığı gibi konularla mücadele etmesi için kuruldu, kurulduğundan bu yana yetkileri ve bütçesi artırıldı. Frontex'in 2006'da 19 milyon avro olan bütçesi geçen yıl 460 milyon avro olmuştu.

AB ajansı Frontex, son dönemde özellikle Ege Denizi'nde göçmenlere yönelik uluslararası hukuka aykırı geri itme olaylarıyla anılıyor.

Birçok uluslararası medya kuruluşu, Yunanistan'ın gerçekleştirdiği geri itmelerde Frontex'in de rolü bulunduğuna yönelik çok sayıda haber yayımlamıştı. Frontex, bu nedenle AB yönetimi ve Avrupa Parlamentosu milletvekillerinin eleştirilerinin de hedefinde bulunuyordu.

Uluslararası medyada Yunanistan'ın kendi kara sularında bulunan sığınmacıları Türkiye'ye geri ittiği yönünde çıkan haberlerin ardından AB Yolsuzlukla Mücadele Ofisi (OLAF) ve AB Ombudsman Kurumu da Frontex hakkında soruşturma başlatmıştı.

Frontex Direktörü Fabrice Leggeri ise kurumunun Yunanistan'ın göçmenleri açık denize geri itmesine destek verdiği yönündeki iddiaları reddetmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sibirya'da bulunan mikroskobik canlının 24 bin yıl hayatta kaldığı keşfedildi
DÜNYASibirya'da inanılmaz keşif: Donmuş toprakta 24 bin ...
ABD Başkanı Biden ile görüşen NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Çin açıklaması
DÜNYABiden ile görüşen Stoltenberg'den Çin açıklaması
ABD Merkez Kuvvetler Komutanı McKenzie: Afganistan'dan çekilme sürecinin yarısını tamamladık
DÜNYAABD ordusu Afganistan'dan çekilme sürecinin yarısını ...
Kanada'da minibüsle yayaların ezildiği saldırının İslamofobik nedenle yapılmış olabileceği açıklandı
DÜNYAKanada'da islamofobik saldırı
Fahrettin Altun'dan son dakika dijital içerik açıklaması: Dezenformasyonlar bertaraf... - Haberler
DÜNYAİletişim Başkanı Altun: Dezenformasyonlar bertaraf ...
Rusya, aralarında 2 bakanın bulunduğu 9 Kanadalı yetkiliye ülkeye giriş yasağı koydu
DÜNYARusya, Kanada Adalet Bakanı'na ülkeye giriş yasağı ...
Yunanistan, Türkiye üzerinden yapılan sığınma başvurularını kabul etmeyecek
DÜNYAYunanistan, Türkiye üzerinden yapılan başvuruları ...
Hindistan’da kimya fabrikasında yangın: 15 ölü
DÜNYAHindistan’da kimya fabrikasında yangın: 15 ölü
SON DAKİKA! NATO Zirvesi öncesi ABD'den Türkiye açıklaması
DÜNYANATO Zirvesi öncesi ABD'den Türkiye açıklaması
DSÖ: Küresel olarak, salgının gidişatında cesaret verici işaretler görmeye devam ediyoruz
DÜNYADSÖ: Cesaret verici işaretler görüyoruz