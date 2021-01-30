AB Türkiye Delegasyonu Başkanı'ndan Kilis'te hastane ziyareti

AA

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Kilis'te Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen yeni Kilis Devlet Hastanesi inşaatını, Göçmen Sağlığı Merkezi'ni ve Elbeyli Geçici Barınma Merkezi'ni inceledi.

Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, kentteki programı kapsamında ilk olarak Kilis Valiliğine geldi. Şeref defterini imzalayan Meyer-Landrut, Vali Recep Soytürk ile basına kapalı olarak bir süre görüştü.

Meyer-Landrut, daha sonra Belediye Başkanı Servet Ramazan'ı ziyaret ederek, kentti çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Finansmanı AB tarafından sağlanan yeni Kilis Devlet Hastanesi inşaatını gezen Meyer-Landru, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kilis'in en fazla göçmen barındıran illerden biri olduğunu belirten Meyer-Landru, şöyle konuştu:

"Modern, 300 den fazla yatağı bulunan hastane yapılmasıyla Avrupa Birliği, Kilis'e bir katkı yapmış olacak. Biz bu kapsamda sağlık açısından mevcut alt yapıyı iki katına çıkarıyoruz. Aslında böyle bir sağlık yatırımı bizim uygulama ortaklarımızla aramızdaki güzel iş birliği sayesinde hayata geçebiliyor. Sağlık Bakanlığı bu hastanenin kurulmasında bizim için çok kilit bir uygulama ortağı olarak karşımıza çıkıyor. Gördüğünüz gibi hem idari hem de işletmelerimiz anlamında bu hastanene yapımına sadece para aktarmakla kalmadık aynı zamanda enerjimizi fikirlerimizi her türlü yatırımızı yapmaya çalışıyoruz. Umarız eylül ayında hayata geçirilmiş şekildi tekrar buluşuruz."

"DAHA GÜZEL VE KALİTELİ HİZMET"

Ziyarette Meyer-Landru'a eşlik eden Kilis İl Sağlık Müdürü Mahmut Arık da söz konusu hastanenin kentin sağlık alt yapısına güç vereceğini belirterek şunları kaydetti:

"Türkiye'de nüfusundan fazla misafir barındıran tek il Kilis ilimizdir. Burada misafirlerimizin sağlık alanında hizmet alımı çok önemli derecede etkilemektedir. Bu sebeple 300 yataklı bir hastane kazandıran AB temsilcilerine teşekkür ederiz. Bu hastanenin açılışıyla Suriyeli misafirlerimiz daha güzel ve kaliteli hizmet sunacağımızın inancındayız."

Meyer-Landru daha sonra Göçmen Sağlığı Merkezi ve Elbeyli Geçici Barınma Merkezi'ni ziyaret etti, yetkililerden kurumlar ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.