Fenerbahçe'de tarihi kongre
Fenerbahçe Kulübü Tüzük Tadil Kongresi'nde tarihi kararlar alındı. Kulüp başkanlığına 3 yıl için 4 dönem sınırlaması getirildi. Ülker Stadı'nın isminin Atatürk Stadyumu olarak değiştirilmesi için de yönetim kuruluna yetki verildi. Öte yandan sarı-lacivertli kulüpte istifa eden üyelerin yeniden üye olmamasına karar verildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Eda Erdem Dündar için heykel dikme kararları aldıklarını da ilk kez açıkladı. İşte tüm detaylar
Fenerbahçe Kulübünün tüzük tadil kongresinde, Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi isminin "Atatürk" olarak değiştirilmesi konusunda yönetime yetki verildi.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen kulüp tüzük tadil kongresinde, kimi maddeler konusundaki tüzük değişikliklerinden sonra stat isminin değişmesiyle ilgili oylama bölümüne geçildi.
Oylamaya geçilmeden önce bir konuşma yapan Başkan Ali Koç, bazı üyelerin, kulüp tesislerinin siyasi partiler tarafından kullanılması konusunda endişeleri olduğunu gördüğünü belirterek, "3. madde onları kesmiyor ne yazık ki. Bize göre hiçbir şekilde sıkıntı yok. Başkanlığımızda, tesisimizi siyasi partilerin kiralama istediği olmuştur ama hiçbirine müsaade edilmemiştir tüzüğümüze dayanarak. Arkadaşlarımız maddeyi alıp başka yere koymuştur ama anlatamıyoruz. Çok istendiği taktirde özel madde olarak eski madde geri konabilir." dedi.
Yüksek katılımlı bir kongre gerçekleştiğini ve saat 15.30 itibarıyla kongreye katılan üye sayısının 8 bin 500'ü geçtiğini aktaran Koç, üyelere teşekkür ederek, "Bugün Fenerbahçe Spor Kulübü, yani bizler bir kez daha herkese örnek olmuş camianın, kulübünü nasıl sahiplendiğini, önemsediğini en anlamlı şekilde bir kez daha göstererek farkımızı ortaya koymuştur. Rakamlar her şeyi anlatıyor. İnşallah bu sahiplenmeyi sezon içinde tribünlerde salonlarda da devam ettirebiliriz." diye konuştu.
ALİ KOÇ: SARACOĞLU AİLESİYLE GÖRÜŞTÜK
Stadın "Atatürk" ismini taşıması konusunda gelen talepler doğrultusunda harekete geçtiklerini ve bu kongrede, "Şükrü Saraçoğlu ismi ne olacak?" şeklinde endişelerin dillendirildiğini aktaran Koç, Saraçoğlu ailesiyle görüşüp onay aldıklarını, şu sözlerle anlattı:
"Tabii ki biz bu süreci yönetirken ilk yaptığımız işlerden biri Saracoğlu ailesiyle görüşmek oldu. Biz ziyaret edecektik, ne kadar nazik, ne kadar saygın bir aile olduklarını bir kez daha gösterdiler, 'Siz değil, biz size geleceğiz' dediler. Ve sağ olsunlar onlar kulübümüze geldiler. Niye geldiklerini biliyorlardı. Bir türlü konuya giremedik ama. Tarihten, yıllardan, aileden, Türkiye'mizden bahsettik, bir türlü konuya giremedik. 1 saat geçti, 'Esas konumuza gelelim' dedim. 'O konuya girmemize gerek yok, lütfen gerekeni yapın' dedi aile. Bir anlık yanlış anlamaya mahal bırakmamak için bir kez daha konuyu açmak istedik ancak Yılmaz bey, hafif tatlı sert tepkisiyle, 'Biz ayrılıyoruz, lütfen gerekin yapın' dedi ve konuyu açtırmadı bile."
"Bizim yönetimimizde şunu garanti edebilirim; Saracoğlu ismi Fenerbahçe dünyasında bir yerde kesinlikle yaşatılacaktır." diyen Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bundan zerre kadar şüphenizin olmamasını rica ederim. Ayrıca büyük Fenerbahçeli Murat Ülker'i de ziyaret ettik. Konuya sıcak baktığı için ona da teşekkür ederim. Sonra muhtelif görüşler oldu; stadımıza nasıl sponsor gelecek vesaire...İçiniz rahat olsun. Biz her şeyi en detaylı şekilde düşündük ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında Ata'sına sıkı sıkı bağlı olan Fenerbahçe'nin, Ata'sına sempatisini ve övgülerini kazanmış, hak etmiş Fenerbahçe Spor Kulübünün mabedinin adının Atatürk ismini taşımasının çok uygun olacağını düşünerek sizlerin onayınıza getirdik."
Bu sözler salonda bulunan üyeler tarafından ayakta alkışlandı ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atıldı.
ALİ KOÇ: GEREKLİ YASAL SÜREÇLER BAŞLATILACAK
Ali Koç, stat, salon, tesislerin adları ne olursa olsun Atatürk'ün ışığında bu camianın her zaman yürüyeceğini de belirterek, "Bu konuda zerre kadar şüphemiz yoktur. Onay aldığımız taktirde gerekli yasal süreçler başlatılacak. Ve devletimizin, gereken onay süreci için kapısını çalacağız. Onların da bizi anlayışıyla karşılayacağından zerre kadar şüphem yok, inşallah yanılmıyorumdur. Büyük kulüplerinden birinin stadının ismi Atatürk olacaksa bu da en çok bize yakışır." ifadelerini kullandı.
Omuz omuza olmaya en ihtiyaç duydukları zamanlardan geçtiklerini de aktaran Ali Koç, buradaki buluşmanın kendilerine cesaret verdiğini dile getirdi.
Konuşma yapan Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar ve bazı üyeler de, stat isminin "Atatürk" olarak değiştirilmesinin isabetli olacağını söyledi.
YÖNETİME YETKİ VERİLDİ
Daha sonra stat ismiyle ilgili oylamaya geçildi. Vefa Küçük'ün uyarısıyla ayağa kalkan üyeler, "Stat isminin değiştirilmesi konusunda onay veriyor musunuz?" sorusuna karşılık el kaldırdı.
Bütün üyelerin el kaldırması sonucu, Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi isminin, "Atatürk" olarak değiştirilmesi konusunda, yönetime oy birliğiyle yetki verilmiş oldu. Stadyumun ismi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gerekli izin alındıktan sonra resmileşecek
3 YIL İÇİN 4 DÖNEM SINIRLAMASI
Fenerbahçe Kulübü Tüzük Tadil Kongresi'nde kulübü başkanlığına 3 yıl için 4 dönem sınırlaması getirildi.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda devam eden kulüp tüzük tadil kongresinde, tüzük değişikliğine uğrayacağı belirtilen maddeler büyük ekranlara yansıtılıp okunarak kongrede bulunanlar bilgilendirildi.
Bilgilendirme işlemi ve üyelerin yaptıkları konuşmaların ardından belirtilen maddelerle ilgili oylamaya geçildi. Değişikliğe uğrayan bazı maddeler oy birliğiyle, bazı maddeler de oy çokluğuyla kongreden geçti.
KULÜP BAŞKANLIĞI DÖNEMİNE KISITLAMA
"Kulüp başkanı, 10 yıllık kulüp üyeleri arasından 3 yıl için genel kurul tarafından doğrudan doğruya gizli oyla seçilir" maddesinde değişikliğe gidilerek, "Kulüp başkanı en az 10 yıllık kulüp üyeleri arasından 3 yıl için genel kurul tarafından gizli oyla seçilir. Aynı kulüp başkanı kesintisiz en fazla 4 dönem, diğer bir deyişle 12 yıl için seçilebilir. Kulüp başkanı aynı göreve ancak bir tam dönem geçtikten sonra aday olabilir." maddesi oy çokluğuyla kabul edildi.
Üyelik şartları ile ilgili görüşme yapılırken, görüş sunan bazı kongre üyeleri istifa eden kişilerin Fenerbahçe Kulüp üyeliğine bir daha alınabilmesi maddesine karşı çıktı.
Söz alan Fenerbahçe Kulübü Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, bu maddenin mevcut haliyle kalması yönünde yönetim kurulunun karar değiştirdiğini söyledi. Nabız yoklamaya gerek kalmadığını aktaran Pekin, maddenin değişikliğe uğramadan, mevcut şekliyle kalacağını dile getirdi.
25 YIL ÜYELİK ŞARTI KORUNDU
Yüksek Divan Kurulu üyeliğine seçilebilme şartlarıyla ilgili maddede de bazı tartışmalar yaşandı.
Eski tüzükte olduğu gibi yeni tüzükte de yer alan, "Üyeliğe kabul tarihinden üyelikte 25 yılını tamamlamış üyeler ile kulüp başkanlığı ve yönetim kurulu asıl üyeliği yapmış olanlar, aidat borcu olmamak ve yazılı müracaatta bulunmak kaydıyla Yüksek Divan Kurulu üyeliğine hak kazanırlar." maddesi görüşlerini aktaran bazı üyeler, 25 yılın çok fazla olduğunu ve bunun 15 yıla düşürülmesi gerektiğini söyledi.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, bu konuda yaptığı konuşmada, "Yüksek Divan Kurulu üyesi olmanın süresiyle ilgili lehte ve aleyhte talepler vardı. '22 yıla çekelim, 35'e çıkaralım' diyenler de oldu. Halihazırda 4 bin 776 üyemiz var. Bunu 20 yıl olarak değerlendirirsek 4 bin 458 kişi daha üye olur. Yani rakam 9 bin 300'lere çıkar. 15 yıla çekilirse ekleme rakamı 7 bin 200 oluyor. '25 yıl kalsın' görüşü bize daha uygun geldiği için buna dokunmadık. Şahsi düşüncem 25 yılda kalması. İndirilecekse de kesinlikle 20'nin altında olmaması gerekiyor. 15 kesinlikle olmaz. Gerekiyorsa olduğu gibi kalmalı." dedi.
ALİ KOÇ: İSTENMEYEN KARARLAR DA VERMEK ZORUNDASINIZ
Mevcut sürenin düşürülmesi oylamasına geçildi ve talepler kabul edilmedi. Böylece eski tüzükte de geçerli olan 25 yıl üyelik şartı korundu. Salondaki üyelerin tepki göstermesi üzerine tekrar söz alan Ali Koç, "Bazen liderseniz istenmeyen kararlar da vermek zorundasınız. Dolayısıyla biz aynı yerde duracağız." dedi.
STAT İSMİ DEĞİŞİKLİĞİNİN SEBEBİ
Ali Koç, stat isminin "Atatürk" olarak değiştirme gerekçesini de, şu şekilde açıkladı:
"Fenerbahçe Spor Kulübü, kim ne derse desin, kayıtsız şartsız milletinin ve devletinin yanında olmuş bir kulüptür. Hepimiz Kurtuluş Savaşı'na, milli mücadeleye destek vermiş bir kulübün üyeleriyiz. İtilaf kuvvetleriyle yapılan 50 maçın 41'ini kazanarak Anadolu'da mücadele eden askerlerimize, halkımıza motivasyon kaynağı olmuş, son olarak General Harington Kupası maçından, İngiltere'den getirilen profesyonel futbolcular olmasına rağmen galip ayrılarak Lozan'da bulunan devlet yetkilileri ve savaştaki milletin tamamına umut kaynağı olmuş bir kulübüz. Atatürk, 3 Mayıs 1918'de kulübümüzü ziyaret etmiş, bu ziyarette şeref duyduğumuz ve kulüp defterimize kayıtlı sözlerini paylaşmıştır. Fenerbahçe, tarihi boyuncu Ata'mızın izinden bir an bile ayrılmamış, hep devletinin, milletinin yanında olmuş, kılavuzu hep milli değerler olmuştur.
Hep deriz, Atatürk'ün hangi takımı tuttuğu değil hangi takımın onun değerlerini yaşattığıdır önemli olan. Sempatisi, sevgisi, anekdotlar ve resmi belgelerle de kayıtlıdır. Stat isminin değiştirilmesi talebi yaygın şekilde gündemimize geldi. Biz de harekete geçtik. Sizden alacağımız yetkiyle süreci hızlı bir şekilde tamamlamak arzusundayız. Şahsi düşüncem, Fenerbahçe duruşuna, bağlılığına baktığımız zaman, stadımıza Ata'mızın ismini vermek en çok da bize yakışır diye düşünüyoruz."
İSTİFA EDENLER TEKRAR ÜYE OLAMAYACAK
Üyelik Şartları Madde 6'da belirtilen ve içinde istifa eden üyenin yeniden üyelik işlemlerini yerine getirerek üye olabilmesine izin veren maddeye konuşmacılar tarafından tepki gösterildi.
Daha sonra söz alan Fenerbahçe Spor Kulübü Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Fethi Pekin, bu maddenin mevcut haliyle kalması yönünde yönetim kurulunun karar değiştirdiğini söyledi.
Pekin'in, "Bize gelen talepler, öneriler doğrultusunda tüzük tadil metnimizde, istifa eden üyelerin başvurdukları takdirde tekrar kulübe üyeliğini öngördük; giriş ücretinin tamamını ödemesi kaydıyla. hazirun da destek oldu. Bir nabız yoklama adına" ifadeleri sonrası salondan alkışlar yükseldi.
Fethi Pekin daha sonra, "Nabız yoklamaya gerek kalmadı, mevcut şekliyle kalsın başkanım" dedi. Divan Başkanı Vefa Küçük'ün oylamaya sunmasıyla, bu madde oy çokluğuyla kabul edildi.
EDA ERDEM'İN HEYKELİ DİKİLECEK
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ede Erdem Dündar için heykel dikme kararlarını da ilk kez açıkladı.
"Yönetim toplantısı yaptık. Güzel bir haber vereceğim. Aldığımız karar çerçevesinde Alex, Lefter, Can Bartu gibi Eda Erdem'in de heykeli olacak. Kendisi de bilmiyor. Şu an öğrenmiş oldu. Gani gani hak ettiğin düşünüyoruz. Zaten Fenerbahçe Spor Kulübü bir futbol kulübü değil bir spor kulübüdür." diye konuşan Koç, uzun süre ayakta alkışlandı.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılan kongreye, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, yönetim ve divan kurulu ve kongre üyeleri katıldı.
Kongre başlamadan bir bilgilendirme konuşması yapan Fenerbahçe Kulübü Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, kulübün 59 bin 752 üyesi bulunduğunu belirterek, kongreye katılma hakkına sahip toplam üye sayısının 40 bin 404 bulunduğunu ifade ederek, toplantı yeter sayılan yüzde 10'unun 4 bin 41 üyeye denk geldiğini aktardı.