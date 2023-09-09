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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Milli Takım'da Kuntz hedef tahtasında! Adaylar... - Futbol Haberleri

        Milli Takım'da Kuntz hedef tahtasında! Adaylar...

        A Milli Takım, Eskişehir'de Ermenistan karşısında beraberliği son anda kurtarırken teknik direktör Stefan Kuntz da eleştirilerin odağında yer aldı. Kulislerde Alman hoca ile yolların ayrılabileceği konuşulurken adaylar da belli oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2023 - 14:26 Güncelleme: 09.09.2023 - 14:29
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        Kuntz hedef tahtasında! Adaylar...
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        A Milli Futbol Takımımız, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki beşinci maçında Ermenistan ile 1-1 berabere kaldı.

        Maçtaki ilk gol 49.dakikada Ermenistan forması giyen Dashyan'dan gelirken Türkiye'nin golünü ise 88. dakikada Bertuğ Yıldırım attı.

        A Milli Futbol Takımımız gruptaki puanını 10 yaparken Ermenistan ise 7 puanı bulunuyor.

        Bu kaybın ardından teknik direktör Stefan Kuntz da eleştirilerin odağına yerleşti. Alman hocanın kadro tercihleri ve maç sonu açıklamaları büyük tepki çekerken yolların ayrılabileceği konuşuluyor.

        2 ADAY ÖNE ÇIKIYOR

        TFF yönetiminin Kuntz'un durumunu kısa süre içinde masaya yatıracağı ifade edildi. Alman hoca ile yolların ayrılması halinde ise teknik direktörlük için 2 aday öne çıkıyor. Son olarak Trabzonspor'u çalıştıran Abdullah Avcı ile Beşiktaş'tan sonra takım çalıştırmayan Sergen Yalçın kulislerde öne çıkan isimler oldu.

        TFF'nin kısa süre için Kuntz'un geleceği ile ilgili kararını vermesi bekleniyor

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