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"RUHSATA AYKIRI İNŞA EDİLDİ" Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Sisli Vadi" adı altında kurulan ve sele kapılan 18 bungalov evin ruhsata aykırı olarak inşa edildiğini açıklayarak şunları söyledi:

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"Söz konusu olaya ilişkin Demirköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca bungalov evleri ruhsata aykırı olarak inşa ettiği tespit edilen işletme sahibi hakkında taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan başlatılan ceza soruşturmasında gözaltı kararı verilmiştir."