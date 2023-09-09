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        Haberler Gündem Güncel 6 kişiye mezar oldu! Son dakika: Kırklareli'de selde 6 kişinin öldüğü bungalov evlerin 2 yöneticisi tutuklandı

        Kırklareli'de selde 6 kişinin öldüğü bungalov evlerin 2 yöneticisi tutuklandı

        Kırklareli'nin İğneada ilçesinde geçtiğimiz hafta meydana gelen sel felaketinde 6 kişi hayatını kaybetmişti. Sel felaketinin vurduğu bungalov evlerinin iki yöneticisi tutuklandı. Bir yöneticisi ise aranıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 14:57 Güncelleme: 09.09.2023 - 15:12
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        Kırklareli'nin İğneada beldesinde, kuvvetli yağışın ardından meydana gelen selde, "Sisli Vadi" bungalov evlerinde tatil yapan 6 kişinin öldüğü olayla ilgili gözaltına alınan 2 işletme yetkilisi tutuklandı.

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        Demirköy ilçesi İğneada beldesinde salı günü kuvvetli yağışta Longoz Ormanları'ndaki Sisli Vadi'deki turistik bungalov evlerin olduğu bölgede sel meydana geldi.

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        Dere içinde kurulan bungalov evlerde tatil yapan doktor Selman Bağışlar ve eşi Mihriban Bağışlar, Suna Duman, Ümit Solmaz ve emekli öğretmen Raile Şimşek ile eşi Ahmet Baki Şimşek, hayatını kaybetti.

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        "RUHSATA AYKIRI İNŞA EDİLDİ"

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Sisli Vadi" adı altında kurulan ve sele kapılan 18 bungalov evin ruhsata aykırı olarak inşa edildiğini açıklayarak şunları söyledi:

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        "Söz konusu olaya ilişkin Demirköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca bungalov evleri ruhsata aykırı olarak inşa ettiği tespit edilen işletme sahibi hakkında taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan başlatılan ceza soruşturmasında gözaltı kararı verilmiştir."

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        İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu da işletmenin daha önce özel idare tarafından mühürlendiğini ve hakkında yıkım kararı olduğunu kaydetti.

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        Demirköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sürdürdüğü soruşturmada firmanın gözaltına alınan ve isimleri açıklanmayan 2 yöneticisi çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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        Hakkında, "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan gözaltı kararı verilen işletme sahibi Bülent B.'nin yakalanması için de çalışmalar sürüyor.

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        "KARMA ÇİFTLİK" ADI ALTINDA FAALİYET

        "Sisli Vadi" adı altında sosyal medyada tanıtımı yapılan bungalov evlerin vergi levhasında, faaliyet alanı olarak "Karma Çiftlik" olarak gösterildi.

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        "Bitkisel veya hayvansal üretim konusunda uzmanlaşma olmaksızın üretim" adıyla faaliyet yürüttüğü ortaya çıkan tesislerin tanıtımı, sosyal medya hesaplarından, "Doğada uyanmak, doğaya uyanmak", "Oksijeni bol, stresi az" ifadeleriyle yapılmıştı.

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        #iğneada bungalov
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