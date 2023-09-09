Haberler Magazin Ünlülerin sporcu eşleri ve sevgilileri! Hangi sporcu kiminle beraber? - Magazin haberleri

Aşkı sporcularda buldular Aradıkları aşkı spor dünyasında bulan birçok ünlü isim var... Kimisi yeni bir birlikteliğe başlarken kimisi de bunu bir adım öteye taşıyarak ilişkisini evlilikle taçlandırdı. Gelin gönlünü sporculara kaptıran ünlü isimlere ve yaşadıkları aşka bir göz atalım... Şeyda Odabaş sodabas@haberturk.com Giriş: 09.09.2023 - 09:29 Güncelleme: 09.09.2023 - 10:12 facebook

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WANDA NARA - MAURO ICARDI Arjantinli model, televizyon sunucusu Wanda Nara, şu an Galatasaray'da forma giyen futbolcu Mauro Icardi ile birlikte. İnişli çıkışlı bir birliktelik yaşayan ikili, 2014'te evlenmişti. Francesca ve Isabella adında iki kızı bulunan ikili, Kasım 2022'de boşanmasına rağmen hâlâ birlikte yaşıyor. Wanda Nara, Mauro Icardi'nin menajerleiğini de yapıyor.

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WANDA NARA - MAXI LOPEZ Öte yandan Wanda Nara'nın 2008 - 2013 arasında gerçekleştirdiği ilk evliliği Arjantinli futbolcu Maxi Lopez'den de Valentino, Constantino ve Benedicto adında üç çocuğu daha bulunuyor.