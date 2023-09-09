Haberler Dünyadan Sylvester Stallone, Papa Francis ile tanıştı: Filmlerinle büyüdük - Magazin haberleri

Sylvester Stallone, Papa Francis ile tanıştı: Filmlerinle büyüdük Sylvester Stallone, Papa Francis ile bir araya geldi. İkili arasında filmler hakkında esprili bir diyalog geçti. Papa Francis'in "Senin filmlerini büyüdük" demesi üzerine Sylvester Stallone, esprili bir şekilde "Hazır mısın? Boks yapalım" diyerek yumruklarını hazırladı Habertürk Giriş: 09.09.2023 - 12:25 Güncelleme: 09.09.2023 - 12:30 facebook

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'Rambo' ve 'Rocky' filmlerinin yıldızı Sylvester Stallone, Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis ile Vatikan'da tanıştı. Eşi Jennifer Flavin, kızları Sistine, Scarlet ve Sophia birlikte İtalya'da tatil yapan 77 yaşındaki oyuncu, Papa ile bir araya geldi.

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AİLESİNİ PAPA İLE TANIŞTIRDI Sylvester Stallone, eşi ve kızlarının yanı sıra erkek kardeşi Frank'i de Papa Francis ile tanıştırdı. Stallone, Papa ile el sıkışırken görüntülendi.