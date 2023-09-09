Sylvester Stallone, Papa Francis ile tanıştı: Filmlerinle büyüdük
Sylvester Stallone, Papa Francis ile bir araya geldi. İkili arasında filmler hakkında esprili bir diyalog geçti. Papa Francis'in "Senin filmlerini büyüdük" demesi üzerine Sylvester Stallone, esprili bir şekilde "Hazır mısın? Boks yapalım" diyerek yumruklarını hazırladı
'Rambo' ve 'Rocky' filmlerinin yıldızı Sylvester Stallone, Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis ile Vatikan'da tanıştı. Eşi Jennifer Flavin, kızları Sistine, Scarlet ve Sophia birlikte İtalya'da tatil yapan 77 yaşındaki oyuncu, Papa ile bir araya geldi.
AİLESİNİ PAPA İLE TANIŞTIRDI
Sylvester Stallone, eşi ve kızlarının yanı sıra erkek kardeşi Frank'i de Papa Francis ile tanıştırdı. Stallone, Papa ile el sıkışırken görüntülendi.
86 yaşındaki Papa Francis, Sylvester Stallone'nin kızlarını görünce "3! Ne kadar da çok" yorumunda bulundu. Stallone ise "Bu yoğun dönemde bizimle görüşmeyi kabul ettiğiniz çok teşekkürler. Onur duyduk" dedi.
"SENİN FİLMLERİNİ BÜYÜDÜK"
Papa Francis'in "Senin filmlerini büyüdük" demesi üzerine Sylvester Stallone, esprili bir şekilde "Hazır mısın? Boks yapalım" diyerek yumruklarını hazırladı. Papa da gülerek yumruklarını salladı. İkilinin o anları objektiflere böyle yansıdı.
HAYATI BELGESEL OLUYOR
Öte yandan Sylvester Stallone, dijital bir platformda yayınlanan 'The Family Stallone' adlı realite şovun ardından hayatını konu alan bir belgeselle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.
Sylvester Stallone'un kariyerini konu alan 'Sly' adlı belgeselin yönetmenliğini Thom Zimny üstleniyor. Aksiyon filmlerinin aranan yüzü haline gelen Stallone, pişmanlıklarını, kariyerindeki yükselişini ve özel hayatına dair bilinmeyenleri bu belgeselde paylaşacak.
Fotoğraflar: Shutterstock, Twitter, Avalon