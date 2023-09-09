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        Haberler Gündem Sarıyer'de hüzün ve mutluluk aynı karede! Denizde kaybolan Berat Keskin'i arama çalışmaları sürerken gelin-damat fotoğraf çekimi dikkat çekti!

        Sarıyer'de hüzün ve mutluluk aynı karede

        Kısırkaya Plajı'nda geçtiğimiz perşembe günü yüzmek için girdiği denizde kaybolan Berat Keskin'i arama çalışmaları sürerken, gelin ve damat fotoğraf çekimlerinin, arama kurtarma çalışmalarını hüzün ve endişe ile takip eden Keskin'in yakınlarının bulunduğu noktada olması dikkat çekti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 16:58 Güncelleme: 09.09.2023 - 16:58
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        Sarıyer'de hüzün ve mutluluk aynı karede
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        Sarıyer'e arkadaşlarıyla birlikte yüzmeye gelen Berat Keskin dalgalara kapılarak denizde kayboldu. Keskin'i bulmak için arama çalışmalarının devam ettiği Kısırkaya Plajı'na gelen, gelin ve damat ise, düğün çekimleri yaptı. Bir yanda acılı bekleyiş sürerken diğer yanda ise mutluluk pozları vardı.

        Kısırkaya Plajı'nda perşembe günü denizde kaybolan Berat Keskin'i arama çalışmaları sürüyor. Çalışmaları takip eden Keskin'in yakınlarının bulunduğu noktada gelin ve damat fotoğraf çektirmek için geldi.

        En mutlu günlerini ölümsüzleştirmek isteyen gelin ve damat ile acı içinde 14 yaşındaki Berat'tan bir haber bekleyen ailesi aynı karede yer aldı.

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        #sarıyer
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