ABB'den "Sağlığa El Ver" projesi

ABB'nin "Sağlığa El Ver" projesi: Hayırsever eczane borçlarını ödedi Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) "Sağlığa El Ver" projesi ile 2 bin 540 kişinin eczanelere olan 2 milyon 250 bin liralık borcu, bir hayırsever tarafından ödendi

Anadolu Ajansı Giriş: 18.03.2025 - 18:42 Güncelleme: 18.03.2025 - 18:42 facebook

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