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        Haberler Dünya ABD Başkan Yardımcısı Vance'in ziyareti öncesi Grönland'da koalisyon hükümetinde anlaşıldı | Dış Haberler

        ABD Başkan Yardımcısı Vance'in ziyareti öncesi Grönland'da koalisyon hükümetinde anlaşıldı

        Grönland'da mecliste temsil edilen siyasi partilerin, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in ziyareti öncesi yeni koalisyon hükümeti konusunda anlaştıkları bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 13:16 Güncelleme: 28.03.2025 - 13:16
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        Grönland'da koalisyon hükümetinde anlaşıldı
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        Yerel basından Sermitsiaq gazetesinin haberine göre, Grönland'da siyasetçiler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ada'nın "kontrolünü ele geçirmeye" yönelik tehditlerini sürdürmesi nedeniyle harekete geçti.

        ABD Başkan Yardımcısı Grönland'a gidecek
        ABD Başkan Yardımcısı Grönland'a gidecek Haberi Görüntüle

        Demokraatit (Demokratlar) Partisi lideri Jens-Frederik Nielsen'e dayandırılan habere göre, meclisteki beş partiden dördünün ittifakıyla yeni hükümet kurulacak.

        Buna göre, yeni hükümetin 31 sandalyeli mecliste 23 temsilciyle çoğunluğu sağlaması ve koalisyon anlaşmasının bugün imzalanması bekleniyor.

        Ada'da 12 Mart'ta düzenlenen seçimlerde muhalefetteki Demokraatit, oyların yüzde 29,9'unu alarak birinci parti olmasına karşın tek başına hükümet kurmaya yetecek sayıya ulaşamamıştı.

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        ABD Başkan Yardımcısı Vance ve beraberindeki heyetin bugün resmi ziyaret kapsamında Grönland'a gelmesi bekleniyor.

        Trump'ın Grönland'la ilgili açıklamaları

        Trump, yeniden göreve gelmesinden bu yana Grönland'ı ülkesinin kontrolüne alma isteğini sıkça dile getiriyor.

        ABD Başkanı, 23 Aralık 2024'te Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'ın ABD'nin kontrolünde olması gerektiğini savunarak, Ada'nın mülkiyet ve kontrolünün sağlanmasını "mutlak zorunluluk" olarak nitelendirmişti.

        Trump, 13 Mart'ta NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi ağırladığı Oval Ofis'te de benzer açıklamalarda bulunarak, "(Grönland'ın ABD tarafından ilhakı) Bence bu gerçekleşecek. Bu konuda bir anlaşma yapmak zorundayız ve Danimarka bunu yapamıyor. Danimarka ile görüşüyoruz. Ulusal güvenliğimiz için buna gerçekten ihtiyacımız var." ifadelerini kullanmıştı.

        Grönland yönetimi, bu söylemlere karşı Ada'nın "satılık olmadığı ve olmayacağı" yönünde açıklamalar yaparken Danimarka da Grönland'ın yanında durduğunu vurgulamaya devam ediyor.

        Öte yandan, Avrupa Birliği, Trump'ın "ilhak" tehditlerine karşı "yeterince güçlü tepki vermemekle" eleştiriliyor.

        Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bölge Grönland, ülkeye yaklaşık 2 bin 900 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

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