ABD Başkan Yardımcısı Grönland'a gidecek

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, eşi Usha Vance ve beraberindeki heyetle bugün Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'ı ziyaret edecek. Bu ziyaret, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı ülkesinin kontrolüne alma isteğini sıkça dile getirdiği bir dönemde gerçekleşecek.

Vance ve eşi, yaşanan diplomatik anlaşmazlığın ardından Grönland'daki ABD askeri üssünü gezecek. Bu ziyaret, Grönlandlılar ve Danimarkalılar'ın kendilerine danışılmadan planlanmasından duydukları rahatsızlık nedeniyle ertelenmişti.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen Salı günü, başlangıçta üç gün sürmesi planlanan ziyarete tepki göstermiş ve "Kabul edilemez bir baskı. Krallıkta savunma ve güvenlik konusunda Amerikalılarla gerçekten çalışmak istiyoruz. Ancak Grönland, Grönlandlılara aittir." ifadelerini kullanmıştı.

ABD'li heyet gelen tepkilerin ardından Grönland ziyaretini sadece Pituffik Uzay Üssü ile sınırlandırmaya karar verdi.

Trump, yeniden göreve gelmesinden bu yana Grönland'ı ülkesinin kontrolüne alma isteğini sıkça dile getiriyor.

ABD lideri, 23 Aralık 2024'te Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'ın ABD'nin kontrolünde olması gerektiğini savunarak, adanın mülkiyet ve kontrolünün sağlanmasını "mutlak bir zorunluluk" olarak nitelendirmişti.

Trump, 13 Mart'ta NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi ağırladığı Oval Ofis'te de benzer açıklamalarda bulunarak, "(Grönland'ın ABD tarafından ilhakı) Bence bu gerçekleşecek. Bu konuda bir anlaşma yapmak zorundayız ve Danimarka bunu yapamıyor. Danimarka ile görüşüyoruz. Ulusal güvenliğimiz için buna gerçekten ihtiyacımız var." ifadesini kullanmıştı.

Grönland yönetimi ise bu söylemlere karşı adanın "satılık olmadığı ve olmayacağı" yönünde açıklamalar yaparken, Danimarka da Grönland'ın yanında durduğunu vurgulamaya devam ediyor.

Öte yandan AB, Trump'ın "ilhak" tehditlerine karşı "yeterince güçlü bir tepki vermemekle" eleştiriliyor.

Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bir bölge olan Grönland, ülkeye yaklaşık 2 bin 900 kilometre uzaklıkta bulunuyor.