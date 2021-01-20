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ABD Başkanı seçilen Joe Biden yemin ederek göreve başladı!

3 Kasım 2020'deki seçimi kazanarak ABD Başkanı seçilen Demokrat Partili Joe Biden, bugün TSİ 19.50'de, başkent Washington DC.'de yemin ederek göreve başladı.

ABD Başkanı seçilen Joe Biden yemin ederek göreve başladı!
HABERTURK.COM

ABD'nin yeni başkanı Biden, TSİ 17.15'te Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, "Amerika'da yeni bir gün" mesajı verdi.

Harris ve eşi Jill Biden da vardı.

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KAMALA HARRİS YEMİN ETTİ

Kamala Harris, ABD’nin ilk kadın, ilk siyahi ve ilk Güney Asyalı Başkan Yardımcısı olarak yemin etti.

Obama ve Clinton ailesi de yemin töreni için Kongre binasına geldi.

Biden dış politika konusunda oldukça tecrübeli bir isim.

Saat 18.30 sıralarında Joe Biden, başkanlık yeminini edeceği Kongre binasına geldi. Biden'ın yanında yardımcısı Kamala Türkiye'yi de yakından tanıyan ve 2000'lerin başından bu yana iki ülke ilişkilerinin bazı dönüm noktalarında kritik roller üstlenmiş bir siyasetçi.

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın Başkan Yardımcılığı'nı yapan Biden, 36 yıl boyunca aralıksız Senatörlük yaptı. Bu dönemde Adalet Komisyonu ve Dış İlişkiler Komisyonu üyeliklerinde bulundu. Bir dönem Dış İlişkiler Komisyonu'nun başkanlığını yürüttü. Bu görevleri sırasında Türkiye'yi yakından ilgilendiren birçok konunun içinde yer aldı.

"BUGÜN DEMOKRASİ GÜNÜDÜR"

Yemin ederek göreve başlayan Biden'ın konuşması şöyle:

"Başkan yardımcısı Sayın dostum, sayın konuklarım, sevgili Amerikalılar. Bu Amerika'nın günüdür, bugün demokrasinin günüdür, tarihin ve umudun günüdür. Yenilenme ve kararlılığın günüdür. Yıllardır Amerika sürekli test edildi, zorlukların üstesinden geldi.

Bugün yalnızca bir adayın değil bir amacın zaferini kutluyoruz, halkın iradesini kutluyoruz. Tekrar demokrasinin değerli olduğunu öğrendik. Demokrasi kırılgandır, değerlidir. Demokrasi başarısını kanıtladı. Dolayısıyla şimdi yalnızca birkaç gün önce burada şiddet yaşandığını görmüştük. Bir ulus olarak bölünmez biçimde biraraya geldik.

Aynı şekilde uzun zamandır olduğu gibi nasıl bir başkandan bir başkana geçtiğini gördük. Amerika cesurdur, olaylara olumlu bakar. Ulus olarak ne olmamız gerektiğini biliyoruz. Bugün iki partinin de adaylarına kalbimin derinliklerinden gelen şükranla teşekkür ediyorum. Anayasamızın esnekliğinin, gücünün, ulusumuzun gücünün Başkan Charter'in da belirttiği gibi bizimle olduğunu biliyoruz.

Ben yemin ettim ve George Washington ilk başkanlık yemini etmişti. Amerika başkanlara dayanmıyor, hepimizin üzerinde yükseliyor. Biz iyi insanlarız, yüzyıllardır mücadelelerimiz sürüyor. Barışta ve savaşta çok fazla aşama kaydettik. Hala yapacağımız çok şey var. Önümüze bakıyoruz. Önemli imkanlar var önümüzde. Çok fazla şeyi iyileştirmemiz, yeniden inşa edip, kazanmamız gerekecek.

Tarihte çok az sayıda kişi daha fazla zorlukla mücadele etmek zorunda kalmıştır. Yüzyılda bir virüsler, bu şekilde pandemi oluştururlar. Amerika bir yıl içinde 2. Dünya Savaşı'nda kaybettiği kadar insanı kaybetti. Pekçok kişi işini kapamak zorunda kaldı. Biz tüm insanlar için adalet arıyoruz.

Bu şekilde adaleti aramaya devam edeceğiz. Biz hayatta kalmak için mücadele veriyoruz şu anda. Siyasi aşırıcılığın ötesine geçmeye çalışıyoruz, terörün ötesine geçmeye çalışıyoruz, bunu yenmeye çalışıyoruz ve yeneceğiz de. Amerika'nın ruhunu yeniden yeşertmek için kelimelerin ötesine geçmemiz gerekiyor. Birliğe ihtiyacımız var.

1863'de Abraham Lincoln bir belge imzalamıştı. 'Eğer benim adım tarihe yazılacaksa bu sözleşmeden dolayı tarihe yazılacak, ruhum burada yer alıyor' demişti. Bugün yine bir Ocak ayındayız ve ruhum burada. Tüm ruhumla halkımızı biraraya getirmek, birleştirmek istiyorum. Tüm Amerikalıların bu amaç doğrultusunda bana katılması çağrısında bulunuyorum. Düşmanlarımızla, nefretle, aşırıcılıkla, şiddetle, hastalıklarla mücadele etmek için, işsizlikle mücadele etmek için birarada olmamız gerekiyor. Biraraya gelerek harika şeyler yapabiliriz, istihdamı arttırabilirzi, çocuklarımıza güvenli okullarda eğitim verebiliriz, bu virüsün üstesinden verebiliriz. Amerika'yı bir kez daha tüm dünyada iyiliğin timsali haline getirebiliriz.

Virüsün bizi ne kadar etkilediğini bazı güçlerin bizi nasıl böldüğünü biliyoruz. Tarihimiz sürekli mücadelelerle doludur. Amerika'nın ideali eşitliğe dayalı, ırkçılık, korku ve şeytanlaştırmayla her zaman mücadele halindedir hedefleri. 11 Eylül'ü hatırlayın, pekçok zorluk yaşandı ve iyi melekler bizi her zaman korudu.

Yeterince sayıda olduğumuzda biz başarılı olabiliyoruz. Bunu şu an yapabiliriz. Tarih, inanç, akıl birliğe işaret etmektedir. Birbirimizi düşmanlar olarak değil komşular olarak hareket görebiliriz. Birlik etrafında kenetlenebiliriz. Aksi takdirde barış, ilerleme olmayacaktır. Yalnızca sinirli olma d urumu hakim olacak ve kaos egemen olacak. Şu an tarihi bir andayız. Krizler ve zorluklar var önümüzde. Şu an artık ABD olmak gerekiyor, birleşmemiz gerekiyor. Bunu yapharsak size garanti veriyorum, başarısız olmayacağız.

Şu an burada bir şeyleri baştan alalım. Birbirimizi tekrar dinleyelim, duyalım, görelim, saygı duyalım. Siyasetin savaş alanı olması gerekmiyor, her anlaşmazlığın savaş nedeni olması gerekmiyor. Bizim bu kültürü reddetmemiz gerekiyor, olguların manipule edildiği kültürü yok etmemiz gerekiyor. Bizim farklı olmamız gerekiyor. Bence Amerika olduğundan çok daha. Arkamızda bir bina var. İç savaştan sonra burası tamamlandı. Biz başarılı olduk, pekçok şeyin üstesinden geldik. Önümüzde Doktor King'in hayalinden bahsettiği bina var. Binlerce protestocu oy hakkı için yürüdü burada.

Biz de bugün Amerikan tarihinde ilk kez siyasi bir başkan yardımcısının, kadın bir başkan yardımcısının göreve geldiğini görüyoruz. Tam da burada duruyoruz. Burada pekçok kişi barış için hayatını kaybetti. İşte bakın burada bir isyan yaşandı, şiddet yaşandı. İnsanlar demokrasi alanında çalışanlar durdurulmaya çalışıldı, tam da bu kutsal alanda oldu. Bu asla yaşanmayacak, bugün, yarın, benzer bir olay asla yaşanmayacak.

Bizim kampanyamızı destekleyenler için verdiğiniz desteğe teşekkür ediyorum. Bizi desteklemeyenlere şunu söylemek istiyorum, lütfen bizi duyan, beni ve kalbimi ölçün. Bana katılmıyorsanız katılmayın, barışçıl bir şekilde katılmama hakkınız var. Bu muhtemelen bu ulusun en güçlü olduğu alan. Bir kez daha size söz veriyorum tüm Amerikalıların başkanı olacağım. Size söz veriyorum beni desteklemeyenler için de destekleyenler için olduğu kadar mücadele vereceğim."

TÜRKİYE'YE KARŞI 'DENGELİ'

Senato'da görev yaptığı dönemlerde sıkıntılı konularda Türkiye karşıtı bir tutum takınan Biden'ın, Başkan Yardımcılığı sırasında daha dengeli bir role büründüğü görülüyor.

Biden, ABD Başkan Yardımcısı olarak dört kez Türkiye'yi ziyaret etti ve bu ziyaretlerin her biri ikili ilişkiler açısından kritik dönemlerde yapıldı.

BAŞKAN YARDIMCILIĞINDA TÜRKİYE'Yİ 4 KEZ ZİYARET ETTİ

Türkiye'ye ilk ziyaretini Aralık 2011'de yaptı. Biden, ana gündemini Arap Baharı nedeniyle Orta Doğu'daki yaşanan gelişmelerin oluşturduğu ziyaret kapsamında, dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Joe Biden yine aynı ziyarette Fener Rum Patrikhanesi'ni de ziyaret etti ve burayı ziyaret eden ilk ABD Başkan Yardımcısı oldu.

Biden'ın ikinci ziyaretinin tarihi ise Kasım 2014. Bu ziyaret de Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) Kobane'ye yönelik operasyonu ve ABD'nin de örgüte karşı başlattığı hava bombardımanlarının hemen ardından geldi. Aynı dönemde ABD, Türkiye'nin PKK ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle "terör örgütü" kabul ettiği Halk Savunma Birlikleri'ne (YPG) silah desteği vermeye başlamıştı.

Biden'ın üçüncü ziyareti Ocak 2016'da oldu. Bu ziyaret de Türkiye'nin IŞİD'le mücadele koalisyonuna dahil olması ve ABD'nin bu örgüte yönelik operasyonlarında Türkiye'deki üslerini kullanmasına izin vermesinden kısa bir süre sonra gerçekleşti. Bu ziyarette IŞİD'e karşı mücadelede atılacak adımlar ele alınırken, Biden hem IŞİD'i hem de PKK'yı Türkiye'nin "varlığına bir tehdit" olarak nitelendirdi.

Biden, ABD Başkan Yardımcısı olarak Türkiye'yi dördüncü ve son kez 2016'da ziyaret etti. 15 Temmuz darbe girişiminden yaklaşık bir ay sonra yapılan bu ziyaretin ana gündemini de FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in iadesi oluşturdu.

ELE ALACAĞI İLK 4 MADDE

Bugün Trump'tan görevi devralacak seçilmiş başkan Joe Biden'ın öncelikli olarak ele alacağı dört madde belli oldu. Beyaz Saray Özel Kalem Müdürlüğü'ne getirilecek Ron Klain, Biden'ın masasında 'koronavirüs salgını, iklim değişikliği, ekonomi ve ırkçılık' konuları olduğunu açıkladı.

Biden'ın görevi devralmak için 20 Ocak'ta yemin etmeye hazırlanırken, yeni kabinesi tarihin ırk ve kültürel olarak en geniş çeşitliliğe sahip kabinesi olarak değerlendirildi. Senato tarafından onaylanacak kabinede dikkat çeken bir başka detay ise, Biden'ın yeni kabinesinde kadın isimlere ağırlık vermiş olması.

Seçimi kazandığı günden bugüne, süreç ne Biden için ne de ABD için kolay geçmedi. ABD Başkanı Donald Trump, seçimin hileli olduğunu savunuyor ve birçok eyalette davalar açarak sonucu lehine çevirmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.

6 Ocak'ta ise, Trump'in mitingi sonrası destekçileri Kongre binasını bastı. Göstericiler görüşmeler devam ederken senato salonuna girdi, başta Mike Pence ve Nancy Pelosi olmak üzere senatörler salonu terk etmek zorunda kaldı. Göstericilerle polis arasında çıkan çatışmada 5 gösterici hayatını kaybetti. 14 polisin hafif şekilde yaralandığı ve en az 52 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi. Olaylar ABD'de darbe girişimi olarak nitelendirilirken baskın sonrasında ara verilen toplantı kaldığı yerden devam etti.

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