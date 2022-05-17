ABD Başkanı, Yunanistan Başbakanı'nı Beyaz Saray'da ağırladı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / AA

Biden ve Miçotakis, Beyaz Saray'da bir araya geldi ve görüşmeleri öncesi Oval Ofis'te basına açıklamalarda bulundu.

Yunanistan'ın ABD'nin 2 asırdır önemli bir ortağı olduğunu belirten Biden, görüşmede "ortak demokratik değerleri" ele alacaklarını belirtti.

Biden, görüşmede Rusya-Ukrayna savaşının da ana konulardan biri olacağına işaret ederek "Ne yazık ki Rusya'nın Ukrayna'ya zalimce saldırıları da demokrasiye karşı otokratların bir saldırısıdır. Bu düzene yönelik bir imtihandır." dedi.

Uluslararası birçok konudaki "liderliği" için Miçotakis'e teşekkür eden Biden, görüşmede savunma ortaklığı, enerji güvenliği, iklim değişikliği gibi konuları da ele alacaklarını ifade etti.

Görüşme basına kapalı olarak sürdü.

Yunan Başbakan Beyaz Saray görüşmesinin öncesinde Georgetown Üniversitesi'nde konuştu.

Miçotakis, "Bir NATO üyesinin başka bir NATO üyesinin hava sahasını ihlal etmesine izin veremezsiniz, bu davranışın durdurulması gerekiyor" dedi.