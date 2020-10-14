ABD Başkanlık seçimleri: 'Evet siyahım ve Trump'a oy veriyorum' mesajı paylaşan birçok hesap askıya alındı

Twitter, Donald Trump'ın adaylığına destek veren siyah Amerikalılar'a ait olduklarını iddia eden bazı hesapları askıya aldı.

Sosyal medya şirketinden yapılan açıklamada, sahte hesap soruşturmasının sürdüğü, benzer içerikteki hesapların da askıya alınabileceği belirtildi.

İlk olarak Washington Post gazetesinin duyurduğu incelemeye göre, Twitter'ın tespit ettiği bir düzineden fazla hesap, "Evet siyahım ve Trump'a oy veriyorum" ifadesinin de yer aldığı çok benzer bir dil kullanıyor.

Söz konusu hesaplar üzerinde yapılan incelemede, gerçek kişiler olarak görünmek için çalıntı görsel kullanıldığı da tespit edildi.

Bu hesaplardan bazıları asker emeklisi ve güvenlik kuvvetleri çalışanı olduğunu da iddia ediyor.

Guardian gazetesinde yer alan habere göre, Amerikan NBC haber kanalı, Ağustos ayında benzer bir incelemenin yapıldığını haber yapmıştı.

O dönem yapılan bir araştırmada, yapılan paylaşımlardan birinin 10 binden fazla retweet aldığı tespit edilmişti.

Trump kadınlara seslendi: Lütfen beni sever misiniz?

Kamuoyu araştırmalarına göre, ABD'de Donald Trump'a destek veren siyahların oranı yüzde 10 civarında görünüyor.

Pennsylvania'da kampanya turunu sürdüren Trump, burada düzenlediği mitingde banliyölerde yaşayan kadınlardan oy istedi.

Donald Trump, "Lütfen beni sever misiniz? Mahallenizi ben kurtardım" ifadesini kullandı.

Bu arada Demokratların adayı Joe Biden'a destek için Barack Obama da devreye girdi. Obama, yönetiminde başkan yardımcısı olan Biden'ın, Beyaz Saray yarışındaki son düzlükte yanında olacak.

Seçimler 3 Kasım'da yapılacak.