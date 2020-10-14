ABD Başkanlık seçimleri: 'Evet siyahım ve Trump'a oy veriyorum' mesajı paylaşan birçok hesap askıya alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBBCDiğer
ABONE OL

ABD Başkanlık seçimleri: 'Evet siyahım ve Trump'a oy veriyorum' mesajı paylaşan birçok hesap askıya alındı

Twitter, Donald Trump'ın adaylığına destek veren siyah Amerikalılar'a ait olduklarını iddia eden bazı hesapları askıya aldı.

ABD Başkanlık seçimleri: 'Evet siyahım ve Trump'a oy veriyorum' mesajı paylaşan birçok hesap askıya alındı
BBC TÜRKÇE
- Getty Images

Twitter, Donald Trump'ın adaylığına destek veren siyah Amerikalılar'a ait olduklarını iddia eden bazı hesapları askıya aldı.

Sosyal medya şirketinden yapılan açıklamada, sahte hesap soruşturmasının sürdüğü, benzer içerikteki hesapların da askıya alınabileceği belirtildi.

İlk olarak Washington Post gazetesinin duyurduğu incelemeye göre, Twitter'ın tespit ettiği bir düzineden fazla hesap, "Evet siyahım ve Trump'a oy veriyorum" ifadesinin de yer aldığı çok benzer bir dil kullanıyor.

Söz konusu hesaplar üzerinde yapılan incelemede, gerçek kişiler olarak görünmek için çalıntı görsel kullanıldığı da tespit edildi.

Bu hesaplardan bazıları asker emeklisi ve güvenlik kuvvetleri çalışanı olduğunu da iddia ediyor.

Guardian gazetesinde yer alan habere göre, Amerikan NBC haber kanalı, Ağustos ayında benzer bir incelemenin yapıldığını haber yapmıştı.

O dönem yapılan bir araştırmada, yapılan paylaşımlardan birinin 10 binden fazla retweet aldığı tespit edilmişti.

Trump kadınlara seslendi: Lütfen beni sever misiniz?

Kamuoyu araştırmalarına göre, ABD'de Donald Trump'a destek veren siyahların oranı yüzde 10 civarında görünüyor.

Pennsylvania'da kampanya turunu sürdüren Trump, burada düzenlediği mitingde banliyölerde yaşayan kadınlardan oy istedi.

Donald Trump, "Lütfen beni sever misiniz? Mahallenizi ben kurtardım" ifadesini kullandı.

Bu arada Demokratların adayı Joe Biden'a destek için Barack Obama da devreye girdi. Obama, yönetiminde başkan yardımcısı olan Biden'ın, Beyaz Saray yarışındaki son düzlükte yanında olacak.

Seçimler 3 Kasım'da yapılacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kırgızistan'da Cumhurbaşkanı Ceenbekov, parlamentonun seçtiği başbakanı atamayı reddetti
BBCKırgızistan'da Cumhurbaşkanı Ceenbekov, parlamentonun ...
Altın Şafak: Yunanistan'da aşırı sağcı partinin kurucusuna ve yöneticilerine 13'er yıl hapis cezası
BBCAltın Şafak: Yunanistan'da aşırı sağcı partinin ...
Fransa'da Moğol İmparatorluğu Sergisi, 'Çin, Cengiz Han'a itiraz edince' en az 3 yıl ertelendi
BBCFransa'da Moğol İmparatorluğu Sergisi, 'Çin, Cengiz ...
Koronavirüs: Danimarka’da hayvanlarda görülen vakalar nedeniyle 2,5 milyon vizon öldürülecek
BBCKoronavirüs: Danimarka’da hayvanlarda görülen vakalar ...
Koronavirüs: Guardian gazetesine göre İran, 'üçüncü ve en büyük Covid-19 dalgasıyla' başa çıkmakta zorlanıyor
BBCKoronavirüs: Guardian gazetesine göre İran, 'üçüncü ...
Trump, Covid teşhisi sonrası ilk mitingini Florida'da yaptı: Herkesi öpebilirim
BBCTrump, Covid teşhisi sonrası ilk mitingini Florida'da ...
Polonya, İstanbul Sözleşmesi'ne karşı diplomatik bir atak başlattı - Haberler
BBCPolonya, İstanbul Sözleşmesi'ne karşı diplomatik bir ...
ABD Başkanlığı için aday olan rap şarkıcısı Kanye West ilk kampanya videosunu yayınladı
BBCABD Başkanlığı için aday olan rap şarkıcısı Kanye ...
Koronavirüs: Machu Picchu harabeleri, 7 aydır mahsur olan Japon turist için ziyarete açıldı
BBCKoronavirüs: Machu Picchu harabeleri, 7 aydır mahsur ...
DİKKAT! Son dakika! İkinci kez Covid 19'a yakalanan bir Amerikalı 'hastalığı daha şiddetli geçirdi' - Haberler
BBCİkinci kez yakalandı! Daha şiddetli geçirdi!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X