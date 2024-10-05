ABD başkanlık yarışında liderler, Helene Kasırgası'nın etkilediği eyaletlere yöneldi

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump ve rakibi olan ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, başkanlık seçimine haftalar kala Helene Kasırgası'nın etkilediği eyaletlere peş peşe ziyaretler düzenledi.

Donald Trump, bugün kasırganın vurduğu Georgia eyaletinde Vali Brian Kemp ile beraber yaptığı basın açıklamasında, bölge halkına desteklerini ifade ederken, Beyaz Saray yönetimine, kasırga mağdurlarına yeterli yardımı ulaştıramama konusundaki eleştirilerini yineledi.

Trump, Columbia ilçesindeki bir yardım merkezinde yaptığı konuşmada, afet bölgesindekilere Starlink uydu şirketi aracılığıyla bir ay ücretsiz internet sözü veren Elon Musk'a teşekkür ederken, başkanlığı döneminde gerçekleşen doğal felaketlere karşı iyi bir mücadele ortaya koyduklarını söyledi.

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ABD Başkanı Biden yönetimindeki Demokrat hükümetin ise Helene mağdurlarına yarım etmede "korkunç" derecede kötü olduklarını belirten Trump, "Daha önce böyle bir şey görülmedi." ifadesini kullandı.

Goergia'daki anketlerde rakibi Kamala Harris'e karşı 7 puan önde olduklarını dile getiren Trump, "büyük seçim" olarak adlandırdığı 5 Kasım seçimleri için tekrar oy istedi.

Trump, hafta başından bu yana yaptığı konuşmalarda, Demokrat hükümeti, kasırgadan etkilenen bölgelere yeterinde yardım yapmamakla suçlamış, bir mitingde de "Kamala, Federal Acil Durum Yönetim Ajansının (FEMA) tüm parasını yasa dışı göçmenler için konut yatırımlarına harcadı." demişti.