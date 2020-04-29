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ABD Borsası ilaç üreticisi Gilead Sciences Inc'in deneysel antiviral ilacı remdesivir'in COVID-19 hastaları üzerinde yapılan testte temel amacına ulaştığını açıklamasıyla yükseldi. S&P 500 Endeksi yüzde 2.24 yükselerek 2 bin 927 puana çıkarken, Dow Jones Endeksi yüzde 1.95 yükselişle 24 bin 571 puana ve Nasdaq Endeksi yüzde 2.91 tırmanarak 8 bin 858 puana ulaştı.

GILEAD'IN HİSSELERİ YÜZDE 9 ARTTI

Gilead hisseleri de yüzde 9 arttı.

AVRUPA BORSALARI DA ETKİLENDİ

Koronavirüs ilacına ilişkin umutların yenilenmesi ile Avrupa Borsalarını da etkiledi. Londra'da FTSE yüzde 2.52, Frankfurt DAX yüzde 2.19 yükseldi. Paris'te CAC 40 yüzde 1.62 prim yaptı.

Öte yandan ABD ekonomisi koronavirüsün yayılmasını önlemek için alınan önlemlerin ekonomiyi neredeyse durma noktasına getirmesiyle yılın ilk çeyreğinde Büyük Buhran'dan bu yana en keskin ilk çeyrek daralmasını yaşarken ülke tarihindeki en uzun ekonomik büyüme dönemi sonlanmış oldu. ABD Ticaret Bakanlığı gayrı safi yurtiçi hasılanın (GSYH) Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsayan birinci çeyrekte yüzde 4.8 daraldığını açıkladı.