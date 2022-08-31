ABD Büyükelçiliği'nden vize açıklaması

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Konsolosluk İşlerinden Sorumlu Elçi Müsteşar Başkonsolos Jayne Howell, Türk vatandaşlarının ABD vizesi başvurularında karşılaştığı uzun bekleme sürelerine değinerek, "Vize başvurusu için bir yıllık bekleme süresi yeterince iyi bir süre değil elbette. Biz de bu konuda her gün mümkün olduğunca çok yenilik getirmek ve bekleme sürelerini azaltmak için olabildiğince çok çalışmaktayız." dedi.

İkinci bekleme alanlarında Türk mermerlerinin kullanıldığını kaydeden Howell, "Burada bazı Anadolu ve Türk motiflerinin kullanıldığı Ukraynalı ve Kanadalı iki tasarımcının geliştirdiği bir sanat eseri var. Binadaki birçok sanat eserinden de biri." diye konuştu.

Howell, eski hizmet binasında konsolosluk ve vize işlemlerinin yapıldığı birimde yeterli bekleme alanı bulunmadığını söyleyerek, yeni binada başvuru sahiplerinin işlerini kolaylaştırmaya ve bekleme alanlarını rahatlatmaya önem verdiklerini ifade etti.

BAŞVURU SAHİPLERİNİN KONUŞMALARI DUYULMAYACAK

Vize işlemlerinin yapıldığı bölümü tanıtan Howell, bu bölümün de eski binadaki alana göre daha geniş olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Burada öne çıkan özellikten biri de son teknolojiden yararlandık. Görüşmelere gelen başvuru sahiplerinin konuşmaları sırasında onların mahremiyetine özen gösterecek şekilde, seslerinin dışarıdan daha az duyulmasını sağlayan bir sistem geliştirdik ve bu sistemden istifade edeceğiz. Onun haricinde son teknoloji havalandırma sistemimiz de mevcut."

Howell, bu teknolojinin de özellikle pandemi sonrası vize bölümünde bekleyen sayısının çok olabileceği düşüncesinden yola çıkarak düzenlendiğini vurguladı.

Yeni büyükelçilik binası ve konsolosluk hizmetleri bölümünün Ankara'nın hak ettiği bir yapı olduğuna vurgu yapan Howell, "Vize çalışmalarını mümkün olduğunca artırmak, aynı anda yapılan vize işlemlerinin sayısını artırmak bizim için önemli bir amaç olacak. Önce göçmen olmayan vizelerle başlayıp sonrasında İstanbul'daki Başkonsolosluğumuzda devam eden hizmetleri de dahil edecek şekilde hizmetlerimizi artırma niyetindeyiz." değerlendirmesini yaptı.