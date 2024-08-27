ABD'de başkanlık yarışından çekilen Kennedy, Trump'ın seçim ekibine katılıyor

New York Times (NYT) gazetesi, Cumhuriyetçi Donald Trump'a yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, geçen hafta adaylıktan çekilen bağımsız aday Robert F. Kennedy'nin, Trump'ın seçim ekibine katılacağını yazdı.

Habere göre Kennedy, kimlerin ne tür görevler alabileceğinin belirleneceği geçiş sürecinin yönetilmesinde ilgili ekiplere eş başkanlık edecek.

Siyasi yorumcu ve televizyoncu Tucker Carlson'a verdiği son mülakatında konuyu teyit eden Kennedy, "Hükümeti kimlerin yöneteceğinin belirlenmesinde geçiş süreci ekibinde yer almam istendi." dedi.