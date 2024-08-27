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        Haberler Dünya ABD'de başkanlık yarışından çekilen Kennedy, Trump'ın seçim ekibine katılıyor | Dış Haberler

        ABD'de başkanlık yarışından çekilen Kennedy, Trump'ın seçim ekibine katılıyor

        ABD'de başkanlık yarışından çekilen bağımsız aday Robert F. Kennedy'nin, desteğini açıkladığı Cumhuriyetçi Donald Trump'ın seçim ekibinde görev alacağı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 20:09 Güncelleme: 27.08.2024 - 20:09
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        Kennedy, Trump'ın ekibinde
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        New York Times (NYT) gazetesi, Cumhuriyetçi Donald Trump'a yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, geçen hafta adaylıktan çekilen bağımsız aday Robert F. Kennedy'nin, Trump'ın seçim ekibine katılacağını yazdı.

        Habere göre Kennedy, kimlerin ne tür görevler alabileceğinin belirleneceği geçiş sürecinin yönetilmesinde ilgili ekiplere eş başkanlık edecek.

        Siyasi yorumcu ve televizyoncu Tucker Carlson'a verdiği son mülakatında konuyu teyit eden Kennedy, "Hükümeti kimlerin yöneteceğinin belirlenmesinde geçiş süreci ekibinde yer almam istendi." dedi.

        ESKİ DEMOKRAT GABBAR'DAN DESTEK

        Öte yandan 2020 yılındaki başkanlık seçimleri için Demokrat başkan aday adayları arasında yer alan dönemin Kongre üyesi Tulsi Gabbar da Trump'a destek vereceğini açıkladı.

        NYT'nin haberinde, Kennedy ile birlikte Gabbard'ın da Trump'ın seçim ekibine dahil olarak Cumhuriyetçi başkan adayı ile yakın çalışacağı kaydedildi.

        ABD'de 5 Kasım 2024'te yapılacak 60. başkanlık seçiminde, Demokrat aday Kamala Harris ile Cumhuriyetçi aday Donald Trump yarışıyor.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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        #trump
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