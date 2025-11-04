ABD'de Bush döneminin saldırgan politikalarının en önemli mimarlarından Dick Cheney öldü ABD Cumhuriyetçi siyasetin önemli isimlerinden kabul edilen ve eski ABD Başkanı George W. Bush döneminde ABD Başkan Yardımcılığı yapan Dick Cheney 84 yaşında hayatını kaybetti. Cheney döneminin saldırgan politikalarının en önemli mimarlarından biri olarak biliniyordu.

AA / Habertürk Giriş: 04.11.2025 - 15:13 Güncelleme: 04.11.2025 - 15:13 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL