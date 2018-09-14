ABD’nin Massachusetts eyaletinde doğalgaz patlaması sonrasında çıkan yangında 6 kişinin yaralandığı ve 30’dan fazla evin ise büyük çaplı hasar gördüğü açıklandı.

Yerel yetkililer, doğalgaz boru hattının kırılmasıyla tetiklenen patlamanın Merrimack Valle kentinde, en az altı kişinin yaralandığını ve yüzlerce kişinin tahliyesine yol açtığını,”bölgenin elektriğinin tamamen kesildiğini ve daha fazla patlama ve yangını önlemek için bölgeye gaz servisinin kapatıldığı açıkladılar.

Andover İtfaiye Şefi Michael Mansfield yaptığı açıklamada,”doğalgazın aşırı basınçlanmadan" dolayı patlama ve yangınlara yol açtığından şüphelenildiğini belirterek, yaralıların Lawrence General Hastanede tedavi edildiğini söyledi.

Massachusetts Eyalet Polisi, toplam 3 mahalle 70 ayrı noktada yangın, patlama veya gaz kaçağının bildirildiğini,” yangını söndürmek için yaklaşık 50 itfaiye teşkilatının müdahale ettiğini açıkladı.

ABD Ulaştırma Bakanlığı Boru Hattı ve Tehlikeli Malzeme Güvenliği İdaresi (PHMSA), devletin acil durum müdahale çalışmalarını desteklemek için bölgeye bir ekip gönderdiğini açıkladı.

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