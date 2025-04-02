ABD'de Elon Musk'ın, dilekçe imzaları için söz verdiği ödemeleri yapmadığı iddia edildi

Toplu dava statüsü talep edilen dava dosyasında, isminin açıklanmasını istemeyen bir kişinin ABD başkanlık seçimleri öncesinde oy toplamak için saatlik ücret aldığı, ancak dilekçe yönlendirmeleri için bu kişiye yaklaşık 20 bin dolarlık ödemenin yapılmadığı iddia edildi.

Musk ve "America PAC", dava dosyasında bir sözleşmeyi ve Pennsylvania'daki ücret ödeme yasasını ihlal etmekle suçlanıyor.

Söz konusu kişinin ödemesini defalarca almaya çalıştığı ancak başarılı olamadığı öne sürülen dava dosyasında, bu kişinin aynı durumda olan başkalarıyla da temas halinde olduğu belirtildi.

"America PAC" Sözcüsü Andrew Romeo, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, siyasi eylem komitesinin tüm meşru dilekçe imzaları için ödeme yapmaya kararlı olduğunu belirterek, davacının kim olduğunu henüz bilmediklerini ve özel durumları hakkında konuşamadıklarını aktardı.

America PAC'in internet sitesinde, dilekçeyi imzalayanlara borçlu olunan çeklerin çoğunlukla postalandığı belirtiliyor.

"America PAC", kayıtlı seçmenlerin dilekçeyi imzalaması için 100 dolar ve kayıtlı bir seçmeni dilekçeyi imzalamaya yönlendiren kişiler için de 100 dolar ödemeyi teklif etmişti.