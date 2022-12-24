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ABD'de kar fırtınası nedeniyle en az 15 kişi hayatını kaybetti

ABD'de Kuzey Kutbu'ndan gelen ve ülkenin yarısından fazlasını etkisi altına alan soğuk hava dalgası sebebiyle 15 kişi hayatını kaybetti. 1,7 milyon ev ve iş yerine elektrik verilemiyor. 'Bir nesilde bir kere görülebilecek şiddette soğuklar' olduğu belirtilen hava olayına karşı Başkan Biden uyarılarda bulundu.

ABD'de kar fırtınası nedeniyle en az 15 kişi hayatını kaybetti
AA

ABD'de dondurucu kar fırtınası, ülke çapında 1,7 milyondan fazla ev ve iş yerini elektriksiz bırakırken hava şartlarına bağlı kazalarda en az 15 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal Hava Servisi (NWS), Kuzey Kutbu'ndan gelerek ülkenin yaklaşık üçte ikisini etkisi altına alan dondurucu rüzgarların, ülkenin orta ve doğu kesimlerinde hafta sonunda da etkisini sürdüreceğini duyurdu.

CNN'nin haberine göre, ülke genelinde yaşanan hava koşullarına bağlı kazalarda en az 15 kişi yaşamını yitirdi.

Çoğu zincirleme şeklinde meydana gelen trafik kazalarında çok sayıda kişi de yaralanırken, yetkililer, bazı bölgelerde saatte 115 kilometreye ulaşan kar fırtınası nedeniyle görüş açısının sıfıra kadar düştüğü uyarısında bulundu.

1,7 MİLYONDAN FAZLA EV VE İŞ YERİ ELEKTRİKSİZ

Poweroutage sitesine göre ülke genelinde 1,7 milyondan fazla ev ve iş yeri elektriksiz kalırken, yetkililer, devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle arızaların tamir edilmesinin günler alabileceği uyarısında bulundu.

ABD'de dondurucu soğuklardan 200 milyondan fazla kişinin etkilenmesi öngörülürken soğukların, Kanada sınırından Meksika sınırına kadar etkili olabileceği kaydedildi.

Fırtına nedeniyle ülkenin orta batı kesimindeki Montana, Güney Dakota ve Wyoming eyaletlerinde sıcaklıkların sıfırın altında 45 santigrat dereceye düştüğü belirtildi.

"UYARILARI DİKKATE ALIN"

New York, Virginia, Kentucky, Georgia, Kuzey Carolina ve Oklahoma dahil birçok eyalette olağanüstü hal ilan edilirken ABD Başkanı Joe Biden, vatandaşları uyarıları dikkate almaya çağırdı.

Uçuş takip sitesi FlightAware, Noel için yılın en yoğun seyahat dönemlerinden biri öncesinde 8 binden fazla uçuşun iptal edildiğini ve 25 binden fazla uçuşta gecikme yaşandığını aktardı.

Uçuşları iptal edilen ya da geciken Amerikalılar havalimanlarında mahsur kalırken, yetkililer, vatandaşlardan hava şartlarını dikkate alarak güvenli bir Noel bayramı için zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları tavsiyesinde bulundu.

"NESİLDE BİR KEZ GÖRÜLEBİLECEK ŞİDDETTE SOĞUKLUK"

ABD'de, 21 Aralık'ta ulusal ve yerel hava raporlama kurumları, "nesilde bir kez görülebilecek" şiddette soğuk ve karlı hava şartları konusunda uyarıda bulunmuştu.

Ulusal Hava Durumu Servisi (NOAA), ülkenin bazı bölgelerinde son 40 yıldır yaşanmamış soğuk hava şartlarının yaklaştığını duyurmuştu.

Hava durumu servisi, "Yoğun kar yağışının, seyahatleri çok zor veya imkansız hale getirebileceğine ve hayatı tehlike oluşturabileceğine" işaret etmişti.

Ayrıca, soğuk havanın etkisiyle oluşacak fırtınanın, ülkenin Kanada sınırındaki Great Lakes bölgesinde 3. kategorideki kasırganın basıncına eşdeğer olacağı bilgisi paylaşılmıştı.

Fırtına nedeniyle New Jersey'nin Manhattan'a bakan kıyı şeridindeki bazı hastane ve işyerlerinin giriş katları, taşan Hudson Nehri'nin suları altında kalırken sele maruz kalan birçok araç zarar görmüştü.

Queens ve Brooklyn'in kıyı bölgeleri de yükselen okyanus sularından zarar görürken şiddetli rüzgarın getirdiği dalgalar kıyı şeridindeki bazı caddeleri ve yaşam alanlarını kullanılamaz hale getirmişti.

Fotoğraf: AP

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