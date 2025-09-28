Habertürk
        ABD'de kiliseye saldırı

        ABD'de kiliseye saldırı

        ABD'nin Michigan eyaletinde Son Zaman Azizleri Kilisesi'ne saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Kilisede çıkan yangına itfaiye müdahale etti

        Kaynak
        Reuters
        Giriş: 28.09.2025 - 19:58 Güncelleme: 28.09.2025 - 20:21
        Grand Blanc Kasabası Polis Departmanı, saldırganın etkisiz hale getirildiğini bildirdi ve insanları bölgeden uzak durmaları yönünde uyardı.

        İsa Mesih’in Son Zaman Azizleri Kilisesi gayriresmi olarak “Mormonlar”a ait olarak biliniyor.

        7 bin 700 nüfuslu bir kasaba olan Grand Blanc, Detroit’in yaklaşık 60 mil (97 km) kuzeybatısında yer alıyor.

