ABD'de kiliseye saldırı
ABD'nin Michigan eyaletinde Son Zaman Azizleri Kilisesi'ne saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Kilisede çıkan yangına itfaiye müdahale etti
Giriş: 28.09.2025 - 19:58 Güncelleme: 28.09.2025 - 20:21
Grand Blanc Kasabası Polis Departmanı, saldırganın etkisiz hale getirildiğini bildirdi ve insanları bölgeden uzak durmaları yönünde uyardı.
İsa Mesih’in Son Zaman Azizleri Kilisesi gayriresmi olarak “Mormonlar”a ait olarak biliniyor.
7 bin 700 nüfuslu bir kasaba olan Grand Blanc, Detroit’in yaklaşık 60 mil (97 km) kuzeybatısında yer alıyor.
