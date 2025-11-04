ABD'de listeria bakterisi salgını: 6 ölü
ABD'de listeria bakterisi salgını nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi
ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), önceden pişirilip paketlenmiş hazır makarnadan bulaşan listeria bakterisi nedeniyle 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 25 kişinin hastaneye kaldırıldığını duyurdu.
FDA konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ülke genelinde 18 eyalette listeria vakalarının kaydedildiğini belirtti.
Listeria salgınına yol açan paket makarnaların, sağlık riski nedeniyle piyasadan toplatıldığı aktarıldı.