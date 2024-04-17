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        Haberler Dünya ABD'de meslektaşlarının dövdüğü siyahi polise 23 milyon dolar tazminat

        ABD'de meslektaşlarının dövdüğü siyahi polise 23 milyon dolar tazminat

        ABD'nin Missouri eyaletinde, 2017'de bir protesto sırasında sivil kıyafetle görev yaparken meslektaşları tarafından protestocu sanılarak dövülen siyahi polis memuru Luther Hall'e 23 milyon dolar tazminat verilmesi kararlaştırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 22:28 Güncelleme: 17.04.2024 - 22:28
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        Meslektaşlarının dövdüğü siyahi polise tazminat
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        ABD'nin Missouri eyaletine bağlı St. Louis kentindeki mahkemenin yargıcı Joseph Whyte, üç beyaz polis tarafından feci şekilde dövülerek gözaltına alınan siyahi Hall için 23 milyon dolar tazminat ödenmesinin uygun olduğunu açıkladı.

        Whyte, kararı bildirirken, "Bay Hall bu şiddetli dayağa katlanmak zorunda kaldı ve buna, hizmet etmeye ve korumaya yeminli meslektaşları tarafından maruz bırakıldığını biliyordu." dedi.

        Hall, 24 yaşındaki siyahi Anthony Lamar Smith'i öldüren beyaz polis memuru Jason Stockley'nin beraat etmesinin ardından düzenlenen bir protestoda gizli görevdeyken kendi meslektaşları tarafından copla dövülerek ağır yaralanmış, buna bağlı olarak travma sonrası stres bozukluğu yaşamıştı.

        2022'de yerel medyaya verdiği bir röportajda Hall, kendisini darp eden polislerin o gösterideki tek niyetinin, protestoculara zarar vermek olduğunu ve kendisine yapılan saldırının ırkçılıktan kaynaklandığını iddia etmişti.

        Olaydaki görevli polislerden Randy Hays, 2021 yılında Hall'a karşı "nedensiz ve aşırı güç kullanmaktan" 4 yıl, Dustin Boone ise 1 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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