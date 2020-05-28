ABD'de siyahi Floyd'un polis şiddetiyle ölümü protesto edildi - MİNNEAPOLİS

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Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı ve birçok bölgeye giriş çıkışları kapattığı yerde bir araya gelen çoğunluğu siyahi göstericiler, Floyd'un ölümüne neden olan polislerin cinayetle yargılanması yönünde sloganlar attı. Olaylar devam ederken bazı göstericiler bölgede bulunan bazı mağazaları ateşe verdi.