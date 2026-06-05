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        Haberler Ekonomi Para ABD'de tarım dışı istihdam mayısta beklentileri aştı

        ABD'de tarım dışı istihdam mayısta beklentileri aştı

        ABD'de tarım dışı istihdam mayısta 172 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı değişmedi ve yüzde 4,3 olarak açıklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Haziran 2026 - 17:09 Güncelleme:
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        ABD'de tarım dışı istihdam beklentileri aştı

        ABD Çalışma Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı. Buna göre, ülkede tarım dışı sektörlerde istihdam mayısta 172 bin kişi arttı. Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen tarım dışı istihdamın bu dönemde 85 bin kişi artması öngörülüyordu.

        İstihdam, eğlence ve konaklama ile yerel yönetim ve sağlık sektörlerinde artarken, finansal faaliyetler sektöründe azaldı.

        Tarım dışı istihdama ilişkin mart ve nisan ayı verilerinde yukarı yönlü revizyona gidildi. Tarım dışı istihdamda martta kaydedilen artış 185 binden 214 bine, nisan ayında yaşanan artış 115 binden 179 bine çıkarıldı.

        İŞSİZLİK ORANI DEĞİŞMEDİ

        ABD'de işsizlik oranı mayısta değişmeyerek yüzde 4,3 oldu. İşsizlik oranı bu dönemde piyasa beklentilerine paralel seyretti. Ülkedeki işsiz sayısı mayısta 66 bin azalarak 7 milyon 307 bine geriledi. İş gücüne katılma oranı değişim göstermeyerek yüzde 61,8'de kaldı.

        Haftalık ortalama çalışma saati de mayısta değişmedi ve 34,3 oldu. ABD Merkez Bankasının dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç aynı dönemde aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,4 artarak 37,53 dolara ulaştı.

        Mayısta piyasa beklentilerine paralel artan ortalama saatlik kazanç, nisanda aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 3,6 artmıştı.

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