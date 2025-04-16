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        Haberler Dünya ABD'de yanlışlıkla El Salvador'a gönderilen kişinin davasında hükümet yetkililerinin ifadesi istendi | Dış Haberler

        ABD'de yanlışlıkla El Salvador'a gönderilen kişinin davasında hükümet yetkililerinin ifadesi istendi

        ABD'de federal yargıç, Başkan Donald Trump yönetiminin idari hatası sonucu El Salvador'a sınır dışı ettiği Kilmar Abrego Garcia'nın davasında, hükümet yetkililerinin ifade vermesini talep etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 12:04 Güncelleme: 16.04.2025 - 12:04
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        ABD'de yargıç, hükümet yetkililerinden ifade istedi
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        Trump yönetiminin idari hatasıyla 15 Mart'ta El Salvador'daki Terör Muhafaza Merkezine gönderilen Garcia'nın dava süreci devam ediyor.

        Maryland Bölge Mahkemesi Federal Yargıcı Paula Xinis, duruşmada aldığı kararda Yüksek Mahkemenin hükmüne atıfta bulunarak, Trump yönetiminin "Garcia'nın El Salvador'dan dönüşünü kolaylaştırmakla" yükümlü olduğunu ancak "bu konuda hiçbir adım atmadığını" belirtti.

        Xinis, Trump yönetiminin, Garcia'nın serbest bırakılmasına yönelik yapabileceklerini paylaşmadığını savunarak mahkeme kararlarının uygulanıp uygulanmadığı konusunda "hızlandırılmış delil tespiti" yapılmasına karar verdi.

        Hızlandırılmış delil tespiti kapsamında, hükümet yetkililerinin yemin ederek Garcia'nın avukatlarının sorularını yanıtlaması ve ifade vermesi gerekiyor.

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        Garcia'nın sınır dışı edilmesi

        Trump yönetimi, hakkındaki mahkeme kararına rağmen 29 yaşındaki El Salvadorlu göçmen Kilmar Armando Abrego Garcia'yı 15 Mart'ta El Salvador'daki Terör Muhafaza Merkezine göndermişti.

        Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi tarafından 1 Nisan'da mahkemeye sunulan savunma dosyasında "Garcia, idari bir hata nedeniyle El Salvador'a sınır dışı edildi." ifadesi kullanılmıştı.

        Dosyada, Tren de Aragua çetesi üyeleri olduğu iddia edilen diğer göçmenlerle Garcia'nın El Salvador'daki hapishaneye aktarıldığının kabul edilmesine rağmen artık El Salvador hapishanesinde tutulduğu için geri getirilemeyeceği öne sürülmüştü.

        ABD medyasında Garcia'nın 16 yaşındayken ülkesindeki çete şiddeti nedeniyle ABD'ye kaçtığı ve 2019'da çıkarıldığı mahkemede federal yargıç tarafından El Salvador'a gönderilmesine karşı "koruma statüsü" sağlandığı belirtilmişti.

        Xinis, 4 Nisan'da Garcia'nın sınır dışı edilmesinin yasa dışı olduğuna karar vererek ABD'ye geri getirilmesine hükmetmişti.

        Öte yandan, Yüksek Mahkeme hükümetin Garcia'nın ülkeye dönüşünü kolaylaştırmasına karar vermişti.

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