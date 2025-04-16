ABD'de yanlışlıkla El Salvador'a gönderilen kişinin davasında hükümet yetkililerinin ifadesi istendi

Trump yönetiminin idari hatasıyla 15 Mart'ta El Salvador'daki Terör Muhafaza Merkezine gönderilen Garcia'nın dava süreci devam ediyor.

Maryland Bölge Mahkemesi Federal Yargıcı Paula Xinis, duruşmada aldığı kararda Yüksek Mahkemenin hükmüne atıfta bulunarak, Trump yönetiminin "Garcia'nın El Salvador'dan dönüşünü kolaylaştırmakla" yükümlü olduğunu ancak "bu konuda hiçbir adım atmadığını" belirtti.

Xinis, Trump yönetiminin, Garcia'nın serbest bırakılmasına yönelik yapabileceklerini paylaşmadığını savunarak mahkeme kararlarının uygulanıp uygulanmadığı konusunda "hızlandırılmış delil tespiti" yapılmasına karar verdi.

Hızlandırılmış delil tespiti kapsamında, hükümet yetkililerinin yemin ederek Garcia'nın avukatlarının sorularını yanıtlaması ve ifade vermesi gerekiyor.

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Garcia'nın sınır dışı edilmesi

Trump yönetimi, hakkındaki mahkeme kararına rağmen 29 yaşındaki El Salvadorlu göçmen Kilmar Armando Abrego Garcia'yı 15 Mart'ta El Salvador'daki Terör Muhafaza Merkezine göndermişti.

Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi tarafından 1 Nisan'da mahkemeye sunulan savunma dosyasında "Garcia, idari bir hata nedeniyle El Salvador'a sınır dışı edildi." ifadesi kullanılmıştı.