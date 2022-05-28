ABD'deki saldırıda korkunç detaylar: Arkadaşının kanını sürerek hayatta kaldı 0:00 / 0:00

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11 yaşındaki Miah Cerrillo , 19 sınıf arkadaşı ve iki öğretmenini öldüren saldırının gerçekleştiği sınıfta o gün yaşadıklarını CNN'e anlattı.

Miah, kendisi ve sınıf arkadaşlarının saldırı sırasındda sınıfta 'Lilo ve Stitch' animasyon filmini izlediklerini, binada bir saldırgan olduğu haberini aldıklarında derslerinin yeni bittiğini söyledi.

11 yaşındaki Miah, bir öğretmenin koşarak kapıyı kilitlemeye gittiğini ancak saldırganın zaten orada olduğunu söyledi ve pencereden kapıya ateş ettiğini açıkladı.

Her şeyin çok hızlı olduğunu anlatan Miah, öğretmenin sınıfa geri döndüğünü ve silahlı adamın öğretmeni ​​takip ettiğini belirtti. Miah CNN'e tetikçinin öğretmenlerden biriyle göz teması kurduğunu ve ona "İyi geceler" dedikten sonra onu vurduğunu söyledi.

Mermilerin yanından geçtiğini ve parçalarının omuzlarına ve kafasına çarptığını söyleyen çocuk, saldırganın kendi sınıfındaki öğrencileri vurduktan sonra kapıdan bitişik bir sınıfa girdiğini ve çığlık ile silah sesleri duyduğunu ifade etti. Silahlar durduktan sonra, ateş edenin yüksek sesle müzik çalmaya başladığını belirten Miah, bir arkadaşı ile ölen öğretmeninin telefonunu almayı ve yardım için 911'i arayarak "Lütfen gelin... başımız belada" dediğini söyledi.

Miah, silahlı adamın onu ve hayatta kalan birkaç arkadaşını öldürmek için sınıfına dönmesinden korktuğunu ve bu yüzden ellerini yanında yatan, ölmüş bir sınıf arkadaşının kanına batırdığını ardından da ölü numarası yapmak için kanı her tarafına sürdüğünü söyledi. Miah o aşamaya kadar polisin henüz olay yerine gelmediğini de varsaydığını söyledi.

TEKSAS POLİSİNDEN "GEÇ MÜDAHALE ETTİK" İTİRAFI

ABD'nin Texas eyaletinde 19 öğrenci ile 2 öğretmenin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırının ardından eleştiri oklarının hedefi olan polis departmanı, saldırgana zamanında müdahale edilmemesinin, olay yerine taktik timlerinin gelmesini beklemenin "yanlış bir karar" olduğunu belirtti.

Teksas Kamu Güvenliği Departmanı Direktörü Steven McCraw gerçekleştirdiği basın toplantısında, 24 Mayıs'ta eyaletin Uvalde kasabasında bir saldırganın girdiği okulda 19 öğrenci ile 2 öğretmeni öldürmesinin ardından polise yönelik artan eleştirilere yanıt verdi. McCraw gerçekleştirdiği basın toplantısında, saldırganın okula 11.30'da ulaştığını, okula 11.33'te girdiğini ve o içerideyken olay yerindeki polisin ise olaya müdahale için 46 dakika boyunca koridorda beklediğini belirtti.

McCraw, polisin 18 yaşındaki saldırgan Salvador Ramos'un girdiği sınıfta barikat kurduğuna ve çocukların risk altında olmadığına inandığını söyleyerek, "Polis o zaman çocuklar için daha fazla tehdit olmadığına, sınıfa girmek için hazırlık konusunda zamanları olduğuna ikna olmuştu. Tabii ki bu doğru bir karar değildi. Yanlış bir karardı" dedi. McCraw ayrıca saldırı boyunca öğretmenlerin ve çocukların defalarca 911'i arayıp yardım istediğini, aralarından bir öğrencinin, "Lütfen polisi şimdi gönderin" diye yalvardığını aktardı.

Yaklaşık bir saat boyunca 19 polisin koridorda saldırganın bulunduğu sınıfa müdahale için beklediğini vurgulayan McCraw, "Olay yeri komutanı, aktif bir saldırgan durumundan kurduğu barikatın ardına geçmiş bir birey durumuna geçildiğine inanıyordu. Daha fazla ekipmana ve daha fazla polise ihtiyacı olduğuna inanıyordu. Açıkçası, sahip olduğumuz bilgilere göre o sınıfta risk altında olan çocuklar vardı ve aslında hala aktif bir saldırgan durumuydu. Taktik timlerinin gelmesini beklemek doğru bir karar değildi" ifadelerini kullandı.