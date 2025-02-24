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        ABD'den İsrail'in "Filistinli esirler" kararına destek

        ABD, İsrail'in Filistinli esirleri serbest bırakmayı askıya alma kararını desteklediğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 05:58 Güncelleme: 24.02.2025 - 05:58
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        ABD'den İsrail'in "Filistinli esirler" kararına destek
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        Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Brian Hughes, konuya ilişkin açıklama yaptı.

        AA'nın haberine göre; Hughes, İsrail'in söz konusu kararını "uygun" diye nitelendirerek, Başkan Donald Trump'ın, "Hamas'la ilgili olarak seçeceği her türlü eylemde" Tel Aviv'i desteklemeye hazır olduğunu söyledi.

        İSRAİL ANLAŞMAYI İHLAL EDEREK FİLİSTİNLİ ESİRLERİ SERBEST BIRAKMADI

        Hamas'ın esir takasının yedinci turu kapsamında Gazze Şeridi'ndeki 6 İsrailli esiri serbest bırakmasına rağmen İsrail, Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını askıya aldığını açıklamıştı.

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, "İsrailli esirleri küçük düşüren törenler ve propaganda amacıyla kullanıldıkları" gerekçesiyle Filistinli esirlerin serbest bırakılmasının askıya alındığı bildirilmişti.

        Açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki diğer İsrailli esirlerin teslim edilmesi ve teslimlerin törensiz yapılması garanti altına alınana kadar "602 Filistinli esirin" serbest bırakılmayacağı duyurulmuştu.

        Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisinden yapılan açıklamada ise İsrail'in 151'i müebbet ve ağır hapis cezasına çarptırılmış 620 Filistinli esiri serbest bırakacağı bildirilmişti.

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        #ABD
        #israil
        #Filistin
        #haberler
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